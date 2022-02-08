22:10:06 MACERATA CAMPANIA. Si sono vissuti momenti di grande tensione in via Matteotti a Macerata Campania intorno alle 20 di questa sera.

Una commerciante è stata investita da una Volkswagen Lupo guidata da una 25enne.

Secondo una prima ricostruzione pare che, a causa di un guasto meccanico, la ragazza non sia riuscita a frenare e abbia centrato la donna che si trovava vicino al marciapiede.

La commerciante è stata subito soccorsa dai passanti che le hanno prestato le prime cura in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

La donna ha riportato numerose ferite.