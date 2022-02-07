15:41:56 Ha colpito la compagna con dei pugni, con dei calci. E l'ha anche aggredita a morsi, in strada. La donna è incinta di 8 settimane.

E' accaduto a Pozzuoli dove alcuni passanti hanno assistito alla violenza e hanno chiamato il servizio d'emergenza 112. Arrestato un 27enne, già noto alle forze dell'ordine.

I militari lo hanno bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia. Dopo accertamenti sanitari, il feto sta bene e per la vittima sette giorni di prognosi. La donna, ai carabinieri, ha raccontato anche di altri episodi simili mai denunciati.