11:44:42 Air Campania sbarca sui social. L’azienda regionale di trasporto su gomma ha attivato i profili ufficiali Facebook e Instagram.

Un nuovo strumento di comunicazione con l’esterno, diverso dai consueti canali informativi, con l’obiettivo di connettere l’azienda con gli utenti, riducendo le distanze con questi ultimi.

La società è dotata di una flotta di 510 bus che percorrono circa 23.216.780 chilometri annui, di cui 1.700.000 su rete urbana, con un movimento annuo di circa 8.300.000 di persone.

Dalle pagine social Air Campania fornirà aggiornamenti sui servizi, news sullo stato delle linee dei bus, attivazione di nuove corse, cambi percorso. Un modo per fornire agli utenti del trasporto pubblico locale informazioni accurate per agevolare i loro spostamenti.

Ma anche un faro acceso su quella che è la realtà aziendale. Attraverso una serie di rubriche, come #AirFace, saranno raccontate le storie delle donne e degli uomini che ci sono dietro le migliaia di corse giornaliere e che lavorano per rendere agli utenti il viaggio confortevole.

Un nuovo modo di comunicare con i cittadini, voluto fortemente dalla governance, che punta a innovare e migliorare la fruizione della mobilità pubblica. Una mano tesa all’utenza per creare un filo diretto e solidale offrendo informazioni, ma anche raccogliendo le istanze degli utenti e interagendo con loro con l’obiettivo di migliorare e rendere più funzionale il servizio quotidiano.

«Il nostro obiettivo è quello di accorciare le distanze con i cittadini. Avere un dialogo costante con loro. Essere sempre più attenti alla domanda dell’utenza. Attraverso le pagine social garantiremo informazioni, ma raccoglieremo anche le istanze dei viaggiatori. Sappiamo che possono esserci criticità e problemi da risolvere, per questo siamo impegnati tutti i giorni cercando di rispondere alle esigenze degli utenti», ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia.