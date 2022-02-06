10:44:28 Durante le quasi 24 ore in cui ha tentato di rendersi invisibile Elpidio D'Ambra, il 31enne attualmente in carcere per l'omicidio avvenuto a Grumo Nevano di Rosa Alfieri, si è disfatto dei vestiti e del cellulare ma non ha resistito alla tentazione di provare la fortuna, ed ha acquistato così dei Gratta e Vinci.

E' uno dei dettagli emersi dalle indagini della Polizia di Stato e dei Carabinieri sulla fuga tentata da D'Ambra dopo aver ucciso nel suo appartamento la 23enne.

Con i Gratta e Vinci voleva probabilmente provare una vincita per poi fuggire, ma è stato catturato all'ospedale San Paolo, nella zona di Fuorigrotta a Napoli, dove si era recato perché stanco e sofferente per le 24 ore all'addiaccio.

Ieri D'Ambra, davanti al Gip di Napoli, ha confermato quanto già detto al pm dopo essere stato fermato, ovvero di aver strangolato Rosa con le proprie mani.

"Ho sentito delle voci nel cervello che mi dicevano di ucciderla e l'ho fatto" ha detto; il magistrato ha confermato il carcere per D'Ambra.