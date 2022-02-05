18:24:22 Domenica 13 febbraio 2022 alle ore 15,30 allo Stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia, si terrà la finale regionale della Coppa Italia Dilettanti 'Prof Angelo Zeoli'.

Si contenderanno l'ambito trofeo la Virtus Volla del Presidente Luigi Davino e il San Marzano Calcio del Presidente Felice Romano.

"Finalmente dopo due anni disputiamo la finale regionale della Coppa Italia Dilettanti, che ho voluto fortemente che fosse intitolata all’amato e caro amico ‘Prof Angelo Zeoli’, un dirigente sportivo esemplare, un uomo di grandi valori, punto di riferimento per intere generazioni del calcio dilettantistico e giovanile campano”.

Lo dichiara il Presidente del C.R. Campania F.I.G.C. – L.N.D, dott. Carmine Zigarelli, aggiungendo che “saremo in campo per ribadire il nostro no al razzismo e combatteremo in ogni sede ogni forma di discriminazione, per dare il nostro fattivo contributo ad un futuro di libertà, rispetto e dignità. Con la forza dell’esempio e giocando di squadra, siamo certi di vincere contro ogni forma di intolleranza e di odio”.

“Con grande senso di responsabilità e nel rispetto di tutte le norme vigenti, ci prepariamo a vivere una domenica di vera rinascita, di grandi emozioni, che sicuramente ci regaleranno le nostre finaliste, a cui va il nostro più sincero in bocca al lupo”, conclude il Presidente Zigarelli.