15:16:55 E’ ancora il dato dei morti quello che fa più rumore nel report sull’emergenza Covid.

Anche oggi, infatti si registrano tre morti a causa del virus.

Diminuisce di 369 unità il numero totale dei contagiati arrivando a 27341 grazie ai 1298 nuovi casi e ai 1664 guariti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 2.022 casi seguito da Aversa, con 1.497 casi

1.251 i casi a Maddaloni,

1.073 i casi a Marcianise,

1.064 i casi a Orta di Atella,

872 i casi a Casal di Principe,

858 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

790 i casi a Mondragone,

763 i casi a Trentola Ducenta,

762 i casi a San Nicola la Strada,

757 i casi a Castel Volturno,

651 i casi a Lusciano,

575 i casi a San Marcellino,

556 i casi a Gricignano d’Aversa,

550 i positivi a San Cipriano d’Aversa,

538 i casi a Villa Literno,

520 i casi a San Felice a Cancello,

518 i casi a Parete,

508 i casi a Sant’Arpino,

466 i positivi a Santa Maria a Vico,

458 i casi a Teverola,

454 i casi a Capua,

394 i casi a Cesa,

358 i casi a Sessa Aurunca,

345 i casi a Casaluce,

329 i casi a Capodrise,

325 i casi a Frignano,

323 i contagiati a San Prisco,

311 i casi a Villa di Briano,

306 i casi a Casagiove,

293 i casi a Casapesenna,

289 i casi a Macerata Campania,

286 i casi a Frignano,

281 i casi a Sparanise,

277 i casi a Succivo,

273 i casi a Vitulazio,

253 i casi a Portico di Caserta,

250 i contagiati a Piedimonte Matese,

237 i casi a San Marco Evangelista,

225 i casi a Recale,

213 i casi a Teano,

209 i casi a Carinaro,

207 i casi a Grazzanise,

199 i casi a Bellona,

187 i casi a Casapulla, Pignataro Maggiore,

179 i casi a San Tammaro,

175 i casi a Arienzo,

162 i casi a Francolise,

161 i casi a Cancello ed Arnone,

160 i casi a Curti,

159 i casi a Vairano Patenora,

157 i casi a Cervino,

149 i casi a Carinola,

148 i casi a Calvi Risorta,

142 i casi a Cellole,

129 i casi a Alife,

105 i casi a Rocca d’Evandro,

98 i casi a Caiazzo, 

96 i casi a Pastorano,

89 i casi a Alvignano,

83 i casi a Castel Morrone,

77 i casi a Valle di Maddaloni,

76 i casi a Ruviano,

74 i casi a Pietramelara,

72 i casi a Falciano del Massico, Pietravairano,

68 i positivi a Caianello,

64 i casi a Camigliano,

55 i casi a Roccamonfina,

50 i casi a Mignano Monte Lungo, Pratella,

47 i casi a Riardo,

42 i casi a San Potito Sannitico,

41 i casi a Gioia Sannitica, Santa Maria la Fossa,

39 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

35 i casi a Castello del Matese,

34 i contagiati a Dragoni, Galluccio,

33 i casi a Presenzano,

31 i casi a Baia e Latina,

30 i casi a Marzano Appio,

29 i casi a Conca della Campania,

27 i casi a Prata Sannita,

26 i casi a Castel Campagnano,

23 i casi a Pontelatone,

22 i casi a Piana di Monte Verna,

20 i casi a Roccaromana,

19 i casi a Liberi,

17 i casi a Castel di Sasso, Giano Vetusto, Raviscanina,

16 i casi a Ailano, Formicola,

14 i casi a San Gregorio Matese,

13 i casi a Capriati al Volturno,

12 i casi a Gallo Matese, San Pietro Infine,

10 i casi a Letino, Rocchetta e Croce,

9 i casi a Tora e Piccilli, Valle Agricola,

7 i casi a Fontegreca,

2 i casi a Ciorlano, Gioia Sannitica, Casa circondariale.

