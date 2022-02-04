15:16:55 E’ ancora il dato dei morti quello che fa più rumore nel report sull’emergenza Covid.
Anche oggi, infatti si registrano tre morti a causa del virus.
Diminuisce di 369 unità il numero totale dei contagiati arrivando a 27341 grazie ai 1298 nuovi casi e ai 1664 guariti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 2.022 casi seguito da Aversa, con 1.497 casi
1.251 i casi a Maddaloni,
1.073 i casi a Marcianise,
1.064 i casi a Orta di Atella,
872 i casi a Casal di Principe,
858 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
790 i casi a Mondragone,
763 i casi a Trentola Ducenta,
762 i casi a San Nicola la Strada,
757 i casi a Castel Volturno,
651 i casi a Lusciano,
575 i casi a San Marcellino,
556 i casi a Gricignano d’Aversa,
550 i positivi a San Cipriano d’Aversa,
538 i casi a Villa Literno,
520 i casi a San Felice a Cancello,
518 i casi a Parete,
508 i casi a Sant’Arpino,
466 i positivi a Santa Maria a Vico,
458 i casi a Teverola,
454 i casi a Capua,
394 i casi a Cesa,
358 i casi a Sessa Aurunca,
345 i casi a Casaluce,
329 i casi a Capodrise,
325 i casi a Frignano,
323 i contagiati a San Prisco,
311 i casi a Villa di Briano,
306 i casi a Casagiove,
293 i casi a Casapesenna,
289 i casi a Macerata Campania,
286 i casi a Frignano,
281 i casi a Sparanise,
277 i casi a Succivo,
273 i casi a Vitulazio,
253 i casi a Portico di Caserta,
250 i contagiati a Piedimonte Matese,
237 i casi a San Marco Evangelista,
225 i casi a Recale,
213 i casi a Teano,
209 i casi a Carinaro,
207 i casi a Grazzanise,
199 i casi a Bellona,
187 i casi a Casapulla, Pignataro Maggiore,
179 i casi a San Tammaro,
175 i casi a Arienzo,
162 i casi a Francolise,
161 i casi a Cancello ed Arnone,
160 i casi a Curti,
159 i casi a Vairano Patenora,
157 i casi a Cervino,
149 i casi a Carinola,
148 i casi a Calvi Risorta,
142 i casi a Cellole,
129 i casi a Alife,
105 i casi a Rocca d’Evandro,
98 i casi a Caiazzo,
96 i casi a Pastorano,
89 i casi a Alvignano,
83 i casi a Castel Morrone,
77 i casi a Valle di Maddaloni,
76 i casi a Ruviano,
74 i casi a Pietramelara,
72 i casi a Falciano del Massico, Pietravairano,
68 i positivi a Caianello,
64 i casi a Camigliano,
55 i casi a Roccamonfina,
50 i casi a Mignano Monte Lungo, Pratella,
47 i casi a Riardo,
42 i casi a San Potito Sannitico,
41 i casi a Gioia Sannitica, Santa Maria la Fossa,
39 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
35 i casi a Castello del Matese,
34 i contagiati a Dragoni, Galluccio,
33 i casi a Presenzano,
31 i casi a Baia e Latina,
30 i casi a Marzano Appio,
29 i casi a Conca della Campania,
27 i casi a Prata Sannita,
26 i casi a Castel Campagnano,
23 i casi a Pontelatone,
22 i casi a Piana di Monte Verna,
20 i casi a Roccaromana,
19 i casi a Liberi,
17 i casi a Castel di Sasso, Giano Vetusto, Raviscanina,
16 i casi a Ailano, Formicola,
14 i casi a San Gregorio Matese,
13 i casi a Capriati al Volturno,
12 i casi a Gallo Matese, San Pietro Infine,
10 i casi a Letino, Rocchetta e Croce,
9 i casi a Tora e Piccilli, Valle Agricola,
7 i casi a Fontegreca,
2 i casi a Ciorlano, Gioia Sannitica, Casa circondariale.