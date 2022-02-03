Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

16:24:38 CASAGIOVE. Il sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza e l’amministratore unico di Air Campania srl, Anthony Acconcia, venerdì 4 febbraio 2022, alle ore 11:30 presso l’aula consiliare del Municipio in via Iovara, terranno una conferenza stampa per comunicazioni sull’attivazione del servizio di trasporto pubblico in città.

Tutto il materiale informativo, compresa la locandina con gli orari e i percorsi, sarà distribuito ai giornalisti in sede di conferenza stampa.

La SS.VV. sono cortesemente invitate ad intervenire affinché attraverso l’acquisizione di tutte le informazioni correlate al servizio possa essere data la massima diffusione, considerata di eccezionale utilità la conoscenza da parte dei cittadini di tutte le convenienti possibilità che il trasporto pubblico offre, nonché la sottolineatura dell’importante passo avanti che la città compie sul terreno della crescita civile.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:216 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:601 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:931 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next