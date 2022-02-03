16:24:38 CASAGIOVE. Il sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza e l’amministratore unico di Air Campania srl, Anthony Acconcia, venerdì 4 febbraio 2022, alle ore 11:30 presso l’aula consiliare del Municipio in via Iovara, terranno una conferenza stampa per comunicazioni sull’attivazione del servizio di trasporto pubblico in città.
Tutto il materiale informativo, compresa la locandina con gli orari e i percorsi, sarà distribuito ai giornalisti in sede di conferenza stampa.
La SS.VV. sono cortesemente invitate ad intervenire affinché attraverso l’acquisizione di tutte le informazioni correlate al servizio possa essere data la massima diffusione, considerata di eccezionale utilità la conoscenza da parte dei cittadini di tutte le convenienti possibilità che il trasporto pubblico offre, nonché la sottolineatura dell’importante passo avanti che la città compie sul terreno della crescita civile.