21:05:47 "Credo che sia venuto il momento di costruire un movimento politico in cui possano confluire tutti coloro, soggetti individuali e collettivi, che non sono allineati alle politiche liberiste e al governo del tutti uniti nato solo per garantire i poteri forti".

Con queste parole Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, lancia un nuovo soggetto politico che deve essere "inclusivo, partecipato, plurale, senza spinte individualiste.

Che sappia - spiega - con innovazione, contenuti concreti, visione, competenza, coerenza, credibilità, passione e coraggio, parlare ai bisogni del popolo, lottare per i diritti, attuare la Costituzione e fare della questione morale non una parola vuota ma uno stile della vita politica".

Nel concludere de Magistris afferma: "Il momento è adesso ed io come tanti stiamo operando per costruire l'alternativa politica, sociale, economia, culturale e morale. Uniti, in tante e tanti, per la rottura del sistema e l'alternativa di governo per il Paese".