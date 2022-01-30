21:49:24 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Quarto in assoluto in termini di preferenze con 500 voti alle ultime elezioni amministrative di Santa Maria Capua Vetere, Rosario Graziano è uno dei volti nuovi del consiglio comunale cittadino.

Da sempre impegnato nel sociale e vicino ai bisognosi attraverso attività di distribuzione di alimenti e vestiario, Graziano è stato per tredici anni presidente del consiglio di circolo della scuola ‘Principe di Piemonte’, ruolo adesso ricoperto alla Ragioneria della città.

Consigliere Graziano, come giudica l’inizio dell’attività della nuova amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere?

«Rispetto al passato, i tanti volti nuovi che ci sono in consiglio comunale fanno ben sperare per il futuro. Apprezzo l’apertura del sindaco Mirra nei confronti dell’opposizione. Così come ho sempre detto, il mio voto sarà favorevole quando si tratterà di approvare progetti volti al benessere e al rilancio di Santa Maria Capua Vetere e dei suoi cittadini».

Da anni lei è l’amministratore della pagina social ‘La Iena Sammaritana’ che conta più di 6000 iscritti, sulla quale i cittadini comunicano disservizi e problemi. Stando anche alle segnalazioni che riceve, quali sono le reali priorità di Santa Maria Capua Vetere?

«Le priorità sono tante. Per soddisfare le esigenze dei cittadini basta poco. In tanti lamentano il degrado delle strade. Sappiamo che è in programma un progetto per il rifacimento di 8 arterie di Santa Maria Capua Vetere; si attende il miglioramento delle condizioni atmosferiche per aprire il cantiere. Speriamo che in questo modo si riesca a risolvere in parte il problema. Inoltre c’è anche una questione legata alla sicurezza. Purtroppo dobbiamo fare i conti con una carenza di personale nel comando di polizia municipale. Attendiamo il concorso per l’assunzione di otto nuovi vigili urbani».

Lei è stato eletto nella lista di Fratelli d’Italia. Continuerà la sua esperienza nel partito di Giorgia Meloni?

«Una serie di circostanze preelettorali mi hanno visto candidato nella lista di Fratelli d’Italia e per questo ringrazio la consigliera Santillo. Adesso il mio unico obiettivo è quello di rispettare il volere dei miei elettori, dei tanti cittadini che mi hanno dato fiducia alle ultime elezioni. Possiamo dire che siamo in una fase di attesa e di piena evoluzione».