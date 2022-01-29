La Provincia di Caserta si pone al centro della valorizzazione delle attività culturali e delle risorse sostenibili del territorio di Terra di lavoro e dell’antica Campania Felix, attraverso un progetto importante.
La valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del territorio possono essere una componente della programmazione e dello sviluppo turistico, e comportare risultati positivi sia in ambito strettamente turistico, sia in ambito culturale, contribuendo alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione di un territorio.
L’itinerario culturale, cui si associa prevalentemente una funzione di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, in questa nuova accezione del turismo culturale, legato alla creatività e alla fruizione esperienziale, offre delle possibilità concrete di svilupparsi come contenitore di esperimenti, prodotti ed esperienze di tipo creativo.
I risultati che si attendono da questo progetto sono:
1) Valorizzazione del patrimonio territoriale
2) Promozione del territorio
3) Digitalizzazione del patrimonio
4) Sostegno all’economia, ai prodotti tipici e alle tradizioni locali
5) Nuove risorse
Sarà mio piacere incontrare i sindaci della Valle di Suessola per confrontarci ed insieme capire come essere pronti ad uno sviluppo collettivo
Lo annuncia il consigliere dei Moderati Pasquale Crisci.