La Provincia di Caserta si pone al centro della valorizzazione delle attività culturali e delle risorse sostenibili del territorio di Terra di lavoro e dell’antica Campania Felix, attraverso un progetto importante.

La valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del territorio possono essere una componente della programmazione e dello sviluppo turistico, e comportare risultati positivi sia in ambito strettamente turistico, sia in ambito culturale, contribuendo alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione di un territorio.

L’itinerario culturale, cui si associa prevalentemente una funzione di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, in questa nuova accezione del turismo culturale, legato alla creatività e alla fruizione esperienziale, offre delle possibilità concrete di svilupparsi come contenitore di esperimenti, prodotti ed esperienze di tipo creativo.

I risultati che si attendono da questo progetto sono:

1) Valorizzazione del patrimonio territoriale

2) Promozione del territorio

3) Digitalizzazione del patrimonio

4) Sostegno all’economia, ai prodotti tipici e alle tradizioni locali

5) Nuove risorse

Sarà mio piacere incontrare i sindaci della Valle di Suessola per confrontarci ed insieme capire come essere pronti ad uno sviluppo collettivo

Lo annuncia il consigliere dei Moderati Pasquale Crisci.