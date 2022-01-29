Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

12:04:05 MADDALONI. Sindaco De Filippo, finalmente il Comune di Maddaloni ha adottato il Puc in giunta...

«Si tratta di un risultato importantissimo dal momento che dopo dodici anni dall’affidamento dell’incarico al tecnico, la giunta ha adottato questo strumento che risulterà fondamentale per restituire dinamicità alla nostra città e alla sua economia. Abbiamo gettato le basi per dotare Maddaloni dello strumento urbanistico necessario a pianificare il suo futuro».

Quali saranno i prossimi passaggi e che tempi prevede per l’approvazione in consiglio comunale del Puc?

«Il piano adottato dalla giunta sarà oggetto delle osservazioni così come prevede la legge. Terminata questa fase il Puc andrà in consiglio comunale per l’adozione definitiva. Contiamo per la fine del 2022 di chiudere tutto l’iter e di dotare la città di Maddaloni di questo strumento fondamentale di pianificazione».

L’ex sindaco di Maddaloni Rosa De Lucia in un post sul suo profilo Facebook ha scritto che questo è un piano che non conosce nessuno... 

«Abbiamo rispettato tutto quello che prevede la legge e anche di più. Gli indirizzi del Puc sono stati approvati dal nostro consiglio comunale. Ci siamo confrontati con le parti sociali e la città, accogliendo, cosa non dovuta in questa fase preliminare, anche le osservazioni. Ci sono giunte ben centoventi osservazioni... Evidentemente, quindi, qualcuno questo piano lo deve aver visto.. Poi chiaramente il tecnico ha raccolto tutto e ha redatto il piano... Ci siamo mossi secondo la massima trasparenza, mi chiedo chi altro avrebbe dovuto visionare questo lavoro... ».

Quali sono le linee guida di questo Puc? Che tipo di città sarà possibile disegnare grazie a questo strumento urbanistico?

«L’obiettivo del Puc è quello di ridare dinamicità alla nostra economia cittadina ed è in questa direzione che ci siamo mossi. Il nuovo piano darà ampio spazio ai servizi che saranno potenziati favorendo in questo modo lo sviluppo della attività che ci sono sul nostro territorio. Valorizzerà il centro e la periferia attraverso spazi verdi e per le famiglie. Punterà a potenziare la nostra zona industriale consentendo la realizzazione di nuovi insediamenti nell’area dell’interporto e in quella del costruendo casello autostradale».

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:160 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:549 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:891 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next