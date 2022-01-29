12:04:05 MADDALONI. Sindaco De Filippo, finalmente il Comune di Maddaloni ha adottato il Puc in giunta...

«Si tratta di un risultato importantissimo dal momento che dopo dodici anni dall’affidamento dell’incarico al tecnico, la giunta ha adottato questo strumento che risulterà fondamentale per restituire dinamicità alla nostra città e alla sua economia. Abbiamo gettato le basi per dotare Maddaloni dello strumento urbanistico necessario a pianificare il suo futuro».

Quali saranno i prossimi passaggi e che tempi prevede per l’approvazione in consiglio comunale del Puc?

«Il piano adottato dalla giunta sarà oggetto delle osservazioni così come prevede la legge. Terminata questa fase il Puc andrà in consiglio comunale per l’adozione definitiva. Contiamo per la fine del 2022 di chiudere tutto l’iter e di dotare la città di Maddaloni di questo strumento fondamentale di pianificazione».

L’ex sindaco di Maddaloni Rosa De Lucia in un post sul suo profilo Facebook ha scritto che questo è un piano che non conosce nessuno...

«Abbiamo rispettato tutto quello che prevede la legge e anche di più. Gli indirizzi del Puc sono stati approvati dal nostro consiglio comunale. Ci siamo confrontati con le parti sociali e la città, accogliendo, cosa non dovuta in questa fase preliminare, anche le osservazioni. Ci sono giunte ben centoventi osservazioni... Evidentemente, quindi, qualcuno questo piano lo deve aver visto.. Poi chiaramente il tecnico ha raccolto tutto e ha redatto il piano... Ci siamo mossi secondo la massima trasparenza, mi chiedo chi altro avrebbe dovuto visionare questo lavoro... ».

Quali sono le linee guida di questo Puc? Che tipo di città sarà possibile disegnare grazie a questo strumento urbanistico?

«L’obiettivo del Puc è quello di ridare dinamicità alla nostra economia cittadina ed è in questa direzione che ci siamo mossi. Il nuovo piano darà ampio spazio ai servizi che saranno potenziati favorendo in questo modo lo sviluppo della attività che ci sono sul nostro territorio. Valorizzerà il centro e la periferia attraverso spazi verdi e per le famiglie. Punterà a potenziare la nostra zona industriale consentendo la realizzazione di nuovi insediamenti nell’area dell’interporto e in quella del costruendo casello autostradale».