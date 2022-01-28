18:43:57 Ancora otto morti nelle ultime 24 ore: il prezzo di vite umane che sta pagando la provincia di Caserta in questa quarta ondata è ancora altissimo.
Scende a 30539 il numero totale dei positivi con un meno 921 rispetto a ieri.
Sono stati 2538 i guariti contro 1625 guariti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 2.322 casi seguito da Aversa, con 1.652 casi
1.196 i casi a Orta di Atella,
1.189 i casi a Maddaloni,
1.071 i casi a Marcianise,
1.059 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
994 i casi a Casal di Principe,
980 i casi a Mondragone,
858 i casi a Castel Volturno,
823 i casi a San Nicola la Strada,
820 i casi a Trentola Ducenta,
737 i casi a Lusciano,
639 i casia. San Cipriano d’Aversa,
629 i casi a San Marcellino,
615 i casi a Gricignano d’Aversa,
577 i casi a Villa Literno,
568 i casi a Parete,
541 i casi a Sant’Arpino,
510 i casi a Teverola,
509 i casi a Capua,
469 i casi a Cesa,
462 i positivi a Sessa Aurunca,
459 i casi a San Felice a Cancello,
449 i casi a Santa Maria a Vico,
448 i casi a Casagiove,
388 i casi a Casaluce,
380 i casi a Capodrise,
361 i casi a Vitulazio,
357 i casi a Frignano,
349 i casi a Villa di Briano,
339 i casi a Piedimonte Matese,
337 i contagiati a San Prisco,
309 i casi a Casapesenna,
303 i casi a Sparanise,
299 i casi a Macerata Campania, Succivo,
269 i casi a Portico di Caserta,
266 i casi a Frignano,
252 i casi a Grazzanise, Recale,
249 i casi a Teano,
247 i casi a Casapulla,
238 i casi a San Marco Evangelista,
235 i casi a Bellona,
229 i casi a Cancello ed Arnone, Carinaro,
201 i casi a Curti, San Tammaro,
195 i casi a Vairano Patenora,
188 i casi a Cervino,
184 i casi a Pignataro Maggiore,
180 i casi a Francolise,
179 i casi a Calvi Risorta,
165 i casi a Carinola,
150 i casi a Cellole,
148 i casi a Arienzo,
139 i casi a Alife,
127 i casi a Caiazzo,
119 i casi a Pastorano,
103 i casi a Alvignano,
97 i casi a Pietramelara,
93 i casi a Falciano del Massico,
88 i casi a Castel Morrone,
85 i casi a Pietravairano,
77 i casi a Valle di Maddaloni,
69 i casi a Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro,
66 i casi a Ruviano
61 i casi a Presenzano, Santa Maria la Fossa,
59 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
57 i casi a Camigliano, Marzano Appio, Pratella,
55 i casi a Caianello, Prata Sannita, Riardo, Roccamonfina,
45 i casi a Gioia Sannitica,
44 i contagiati a San Potito Sannitico,
33 i casi a Dragoni,
31 i casi a Castello del Matese,
27 i casi a Baia e Latina, Roccaromana,
25 i casi a Galluccio,
24 i casi a Conca della Campania, Raviscanina,
21 i casi a Formicola,
20 i casi a Giano Vetusto, Piana di Monte Verna,
19 i casi a Pontelatone,
17 i casi a Castel Campagnano, Castel di Sasso,
16 i casi a Ailano, Fontegreca, Valle Agricola,
15 i casia Capriati al Volturno,
14 i casi a Letino, San Pietro Infine,
13 i casi a San Gregorio Matese,
12 i casi a Liberi, Tora e Piccilli,
10 i casi a Gallo Matese, Rocchetta e Croce,
4 i casi a Ciorlano,
2 i casi a Gioia Sannitica,
1 i casi a Casa circondariale.