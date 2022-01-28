Banner-MutuaBccSpettacolo
18:43:57 Ancora otto morti nelle ultime 24 ore: il prezzo di vite umane che sta pagando la provincia di Caserta in questa quarta ondata è ancora altissimo.

Scende a 30539 il numero totale dei positivi con un meno 921 rispetto a ieri.

Sono stati 2538 i guariti contro 1625 guariti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 2.322 casi seguito da Aversa, con 1.652 casi

1.196 i casi a Orta di Atella,

1.189 i casi a Maddaloni,

1.071 i casi a Marcianise,

1.059 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

994 i casi a Casal di Principe,

980 i casi a Mondragone,

858 i casi a Castel Volturno,

823 i casi a San Nicola la Strada,

820 i casi a Trentola Ducenta,

737 i casi a Lusciano,

639 i casia. San Cipriano d’Aversa,

629 i casi a San Marcellino,

615 i casi a Gricignano d’Aversa,

577 i casi a Villa Literno,

568 i casi a Parete,

541 i casi a Sant’Arpino,

510 i casi a Teverola,

509 i casi a Capua,

469 i casi a Cesa,

462 i positivi a Sessa Aurunca,

459 i casi a San Felice a Cancello,

449 i casi a Santa Maria a Vico,

448 i casi a Casagiove,

388 i casi a Casaluce,

380 i casi a Capodrise,

361 i casi a Vitulazio,

357 i casi a Frignano,

349 i casi a Villa di Briano,

339 i casi a Piedimonte Matese,

337 i contagiati a San Prisco,

309 i casi a Casapesenna,

303 i casi a Sparanise,

299 i casi a Macerata Campania, Succivo,

269 i casi a Portico di Caserta,

266 i casi a Frignano,

252 i casi a Grazzanise, Recale,

249 i casi a Teano,

247 i casi a Casapulla,

238 i casi a San Marco Evangelista,

235 i casi a Bellona,

229 i casi a Cancello ed Arnone, Carinaro,

201 i casi a Curti, San Tammaro,

195 i casi a Vairano Patenora,

188 i casi a Cervino,

184 i casi a Pignataro Maggiore,

180 i casi a Francolise,

179 i casi a Calvi Risorta,

165 i casi a Carinola,

150 i casi a Cellole,

148 i casi a Arienzo,

139 i casi a Alife,

127 i casi a Caiazzo,

119 i casi a Pastorano,

103 i casi a Alvignano,

97 i casi a Pietramelara,

93 i casi a Falciano del Massico,

88 i casi a Castel Morrone,

85 i casi a Pietravairano,

77 i casi a Valle di Maddaloni,

69 i casi a Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro,

66 i casi a Ruviano

61 i casi a Presenzano, Santa Maria la Fossa,

59 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

57 i casi a Camigliano, Marzano Appio, Pratella,

55 i casi a Caianello, Prata Sannita, Riardo, Roccamonfina,

45 i casi a Gioia Sannitica,

44 i contagiati a San Potito Sannitico,

33 i casi a Dragoni,

31 i casi a Castello del Matese,

27 i casi a Baia e Latina, Roccaromana,

25 i casi a Galluccio,

24 i casi a Conca della Campania, Raviscanina,

21 i casi a Formicola,

20 i casi a Giano Vetusto, Piana di Monte Verna,

19 i casi a Pontelatone,

17 i casi a Castel Campagnano, Castel di Sasso,

16 i casi a Ailano, Fontegreca, Valle Agricola,

15 i casia Capriati al Volturno,

14 i casi a Letino, San Pietro Infine,

13 i casi a San Gregorio Matese,

12 i casi a Liberi, Tora e Piccilli,

10 i casi a Gallo Matese, Rocchetta e Croce,

4 i casi a Ciorlano,

2 i casi a Gioia Sannitica,

1 i casi a Casa circondariale.

