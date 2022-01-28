Banner-MutuaBccSpettacolo
14:59:37 MARCIANISE. Si terrà domani sabato 29 gennaio alle ore 16 presso il Palazzo Monte dei Pegni un convegno sul tema ‘Innovazione e Sviluppo Sostenibile, quali opportunità dal PNRR?’. 

L’evento, promosso dalla Presidenza della commissione consiliare Industria, retta dal consigliere comunale dottor Domenico Moriello, che introdurrà i lavori, vedrà la partecipazione del sindaco, dottor Antonello Velardi, del professore emerito di Economia dell’Università di Torino Daniele Ciravegna, del professore Roberto Pertile, esperto di Politiche Industriali, del presidente della Svimez, il professore Adriano Giannola.

Le conclusioni dell’interessante dibattito saranno affidate al professore Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. 

I relatori si confronteranno sulle opportunità offerte dal PNNR previste nella componente del piano denominata “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”. 

L’obiettivo è di fornire tutte le informazioni utili agli attori del comparto industriale, in particolare locale, per rafforzare la competitività delle proprie aziende puntando sulla digitalizzazione, l’innovazione tecnologica e l’internazionalizzazione, attraverso una serie di interventi tra loro complementari.

L’accesso al convegno sarà consentito solo ai possessori di Green Pass rafforzato, muniti di mascherina Ffp2.

