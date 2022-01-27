Banner-MutuaBccSpettacolo
18:42:34 "Con i Sindaci Lorenzo Di Iorio di Sessa, Guido Di Leone di Cellole, l'Assore al Turismo Giuseppe Ponticelli e il Vice Sindaco Giovanni Iovino questa mattina abbiamo incontrato  "L'AMMIRAGLIO E DIRETTORE MARITTIMO DELLA CAMPANIA.

Con lui, tutti insieme abbiamo rappresentato i problemi attinenti la scia che ci arriva da altre realtà, ma anche la pesca con sorbone che sta distruggendo l'ecosistema sottocosta.

L'Ammiraglio non solo ha risposto, ma ci ha assicurato la massima collaborazione.

Alla fine, d'accordo con i Sindaci e l'Assre, su mio invito l'Ammiraglio verrà da noi ed insieme ad altre importanti istituzioni, si lavorerà sinergicamente e concretamente per migliorare il nostro mare, anche con un avamposto operativo della Capitaneria in Baia Domizia" ha concluso il noto personaggio dello spettacolo Gaetano Cerrito che ha votato tutta la sua vita al rilancio della località turistica. 

Gianluca Asciolla

