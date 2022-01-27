16:39:47 Un terribile incendio questa notta intorno alle 0.30 ha distrutto la cornetteria Soffice che si trova sulla via Nazionale Appia a Casapulla.

Le fiamme sono divampate a seguito di un guasto così come racconta la pagina Facebook Ciò che vedo in città Smcv che ha pubblicato anche le foto del rogo.

«Una tragedia immane ha colpito gli amici Antonio Palladino e Maurizio Cinotti proprietari del famosissimo Soffice. Alle 00:30 circa della notte appena trascorsa hanno ricevuto la chiamata più brutta della loro vita – si legge - Dopo aver superato la pandemia ed essersi reinventati per riuscire a stipendiare i propri dipendenti questa notte un guasto ha provocato un incendio che in pochi minuti ha spazzato via il frutto dei sacrifici di una vita dei due soci.

Nessuno ha potuto fare nulla contro le fiamme. Antonio mi ha chiamato con la voce rotta e tremolante. Tutto ciò non doveva accadere ma vorrei che ognuno di voi che legge esprimesse un pensiero di incoraggiamento per questi due splendidi ragazzi, illustri concittadini ed imprenditori. La cornetteria Soffice non é morta, non morirà. Vi siamo vicini con il cuore anche se sappiamo bene che non basta».