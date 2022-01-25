10:00:46 I consiglierei comunali Pio Del Gaudio e Roberto Desiderio hanno presentato una mozione per chiedere l’intitolazione dell’aula consiliare a Nicolò Cuscunà, ex deputato e amministratore della città, uomo di cultura e profondo conoscitore delle cose di Caserta, che ci ha lasciato dei giorni scorsi.

Ecco il testo della mozione:

Spett.le

Presidente del Consiglio Comunale Citta’ di CASERTA

MOZIONE

INTITOLAZIONE SALA CONSIGLIO COMUNALE AL

“Prof.re, On.le ANTONIO NICOLO’ CUSCUNA’ “

I sottoscritti Consiglieri Comunali della Citta’ di Caserta su proposta dei Consiglieri Pio Del Gaudio e Roberto Desiderio

Considerato

che in data 8 /01/2022 è deceduto il Prof.re On.le Nicolò Cuscunà

che la vita , gli studi e le attivita’ del compianto Prof. On.le Antonio Nicolo’ Cuscuna’ possono essere

sintetizzati come segue

CURRICULUM VITAE

- nacque a Villa San Giovanni (Reggio di Calabria) il 18 agosto 1952;

- nel 1976 si diplomo’ all’ Accademia di Belle Arti di Napoli;

- dal 1979 al 2017 fu docente di Arte per le scuole medie e superiori nelle provincie di Pordenone,

Treviso e Caserta;

- nel 1974 divento’ componente del Comitato Centrale Nazionale del Fronte della Gioventù per volontà di

Giorgio Almirante;

- nel 1975 venne eletto al Consiglio Comunale di Caserta con 1450 preferenze nel MSI e risultando il 1° Eletto;

- fino al 1994 fu Consigliere Comunale di Caserta per Alleanza Nazionale;

Durante la sua attività di Consigliere Comunale fu membro della V Commissione Consiliare

Permanente affari sociali e sport proponendo e ottenendo:la creazione della Stagione Teatrale Comunale,

di decine di manifestazioni sportive di interesse provinciale e regionale tra le quali BORGO CROSS, la

tappa del GIRO D'ITALIA con partenza dalla fontana di Diana ed Atteone, i Giochi della Gioventù comunali,

gare podistiche e Ciclistiche di ogni categoria.

Inoltre negli anni nei quali fu amministratore cittadino contribui’ in modo decisivo anche alla

rivitalizzazione dell'asilo Nido Comunale di ViaLe Beneduce, al potenziamento della

mensa scolastica, all’istituzione delle colonie estive per i bambini e al soggiorno termale per anziani a

Fiuggi e a S. Maria di Castellabate .

In quegli anni , con il suo impegno, furono aperti nuovi campetti di basket in citta’ e presso l'Assessorato

dei Servizi Sociali fu insediata la prima Cooperativa di servizi per Ex detenuti;

- Nel 1994 fu eletto alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione XX Campania

2 (Caserta, San Nicola La Strada, San Marco Evangelista, Casagiove; Recale e Castelmorrone), come

candidato nel collegio uninominale , gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale-MSI, e membro

della X Commissione (Attività produttive, Commercio e Turismo);

- dal 1996 fino al 2001 fu eletto alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione

XX Campania 2 Collegio 1 (Caserta) nel collegio maggioritario, gruppo parlamentare Alleanza Nazionale,

membro X Commissione;

- dal 1994 al 2001 fu ideatore e realizzatore della rivista in 3 volumi “Itinerari dei Colli Tifatini”;

- dal 2001 al 2005 fu Presidente dell’ACMS accompagnando il difficile progresso di trasformazione

dell’Azienda dei Trasporti casertana;

- nel 2017 consegui’ la LAUREA HONORIS CAUSA presso la Libera Facoltà di Scienze Turistiche di Caserta,

con una Lectio Magistralis su “ Correlatore di minoranza della Legge Quadro sul Turismo n135/2001, finalità

e valore dell’art. 5 sistemi turistici locali”;

- dal 2019 fino all’ottobre 2021 ha collaborato come Pubblicista con la redazione di Appia Polis di Caserta e

con l’editoriale Mediterranei news di Nicotera (VV).

Evidenziato

-che la professionalità e l'attaccamento alla Citta’ di Caserta sono stati negli anni un esempio

per tutti coloro che si impegnano nella gestione della res pubblica ;

Ricordata e celebrata l’improvvisa e prematura scomparsa

FANNO VOTI

Al fine di intitolare al Prof. On.Le Nicolo’ Cuscuna’ , la sala riunioni consiliari ubicata al secondo piano del

Palazzo Comunale sito in Piazza Vanvitelli – Caserta

Li’ 22/01/2022

I CONSIGLIERI COMUNALI