Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

10:00:46 I consiglierei comunali Pio Del Gaudio e Roberto Desiderio hanno presentato una mozione per chiedere l’intitolazione dell’aula consiliare a Nicolò Cuscunà, ex deputato e amministratore della città, uomo di cultura e profondo conoscitore delle cose di Caserta, che ci ha lasciato dei giorni scorsi.

Ecco il testo della mozione:

Spett.le 

Presidente del Consiglio Comunale  Citta’ di   CASERTA

 

MOZIONE 

INTITOLAZIONE SALA  CONSIGLIO  COMUNALE  AL

               “Prof.re,  On.le  ANTONIO NICOLO’  CUSCUNA’ “ 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali della Citta’ di Caserta   su proposta dei Consiglieri Pio Del Gaudio e Roberto Desiderio

Considerato

che   in data  8 /01/2022  è deceduto il Prof.re On.le Nicolò Cuscunà   

che la vita , gli studi e le attivita’  del compianto  Prof. On.le Antonio Nicolo’  Cuscuna’  possono essere 

sintetizzati  come segue

 CURRICULUM VITAE

-   nacque  a Villa San Giovanni (Reggio di Calabria) il 18 agosto 1952;

-  nel 1976 si  diplomo’  all’ Accademia di Belle Arti di Napoli;

-  dal 1979 al 2017  fu  docente di Arte per le scuole medie e superiori nelle provincie di Pordenone,   

Treviso e Caserta;

-  nel 1974 divento’ componente del Comitato Centrale Nazionale del Fronte della Gioventù per volontà di

Giorgio Almirante;

 -  nel 1975 venne  eletto al Consiglio Comunale di Caserta con 1450 preferenze nel MSI e risultando il 1° Eletto;

-  fino al 1994 fu  Consigliere Comunale di Caserta per Alleanza Nazionale;

 Durante la sua attività di Consigliere Comunale fu  membro della V Commissione Consiliare

Permanente affari sociali e sport proponendo e ottenendo:la creazione della Stagione Teatrale Comunale,

di decine di  manifestazioni sportive di interesse provinciale e regionale  tra le quali  BORGO CROSS, la

tappa del GIRO D'ITALIA con partenza dalla fontana di Diana ed Atteone, i Giochi della Gioventù comunali,

gare podistiche e Ciclistiche di ogni categoria.

Inoltre negli anni nei quali fu   amministratore cittadino contribui’ in modo decisivo anche   alla

rivitalizzazione dell'asilo Nido Comunale di ViaLe  Beneduce, al potenziamento della

mensa scolastica,  all’istituzione delle colonie estive per i bambini e al  soggiorno termale per anziani a

Fiuggi e a S. Maria di Castellabate .

In quegli anni , con il suo impegno,  furono aperti nuovi campetti di basket in citta’  e presso l'Assessorato

dei Servizi Sociali  fu insediata   la prima  Cooperativa di servizi per Ex detenuti;

 

- Nel 1994 fu eletto   alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione XX Campania

2 (Caserta, San Nicola La Strada, San Marco Evangelista, Casagiove; Recale e Castelmorrone),  come 

candidato nel collegio uninominale , gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale-MSI, e  membro

della X Commissione (Attività produttive, Commercio e Turismo);

- dal 1996 fino al 2001 fu eletto  alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione

XX Campania 2 Collegio 1  (Caserta) nel collegio maggioritario, gruppo parlamentare Alleanza Nazionale,

membro X  Commissione;

- dal 1994 al 2001 fu  ideatore e realizzatore della rivista in 3 volumi “Itinerari dei Colli Tifatini”;

- dal 2001 al 2005 fu  Presidente dell’ACMS accompagnando il difficile progresso di trasformazione     

dell’Azienda dei Trasporti casertana;

- nel 2017  consegui’ la LAUREA HONORIS CAUSA presso la Libera Facoltà di Scienze Turistiche di Caserta,

con una Lectio Magistralis su “ Correlatore di minoranza della Legge Quadro sul Turismo n135/2001, finalità

e valore dell’art. 5 sistemi turistici locali”;

- dal 2019 fino all’ottobre 2021 ha collaborato come Pubblicista con la redazione di Appia Polis di Caserta e

con l’editoriale Mediterranei news di Nicotera (VV).

Evidenziato

-che la professionalità e l'attaccamento alla Citta’ di Caserta sono stati negli anni  un esempio

per tutti coloro che si impegnano nella gestione della res  pubblica ;

Ricordata  e celebrata   l’improvvisa e prematura  scomparsa  

                                       

FANNO  VOTI

 

Al fine di intitolare al Prof. On.Le  Nicolo’ Cuscuna’  , la sala riunioni  consiliari ubicata al secondo piano del

Palazzo Comunale  sito  in Piazza Vanvitelli – Caserta

Li’   22/01/2022

                                                                                    I CONSIGLIERI  COMUNALI 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:102 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:495 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:844 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next