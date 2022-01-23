21:49:26 CASERTA. Stefano Cioffi, sindaco di Macerata Campania, è stato il terzo eletto nella lista del Partito Democratico alle provinciali in occasione della tornata elettorale dello scorso 18 Dicembre.

Il primo cittadino del Comune dell’Appia, classe 1966, ha fatto esperienza da giovanissimo nelle fila della FGC per poi entrare a far parte del PDS, passando per i DS fino ad arrivare alla fase matura del PD. Per la prima volta è entrato in Consiglio Comunale nel 1997. E’ stato assessore in occasione del primo quinquennio della Giunta capitanata da Luigi Munno, per poi essere suo vice nella seconda consiliatura. Nel 2015 ha indossato la fascia tricolore ed è stato confermato in carica in occasione dello scorso Settembre 2020.

Oltre trent’anni di militanza partitica e quasi un ventennio da amministratore: cosa rappresenta per lei la politica?

«La politica è vivere il quotidiano, stare tra la gente ed essere fedeli al territorio di appartenenza. La vecchia scuola di partito ci insegna che è necessaria costanza, partecipazione e presenza. L’organizzazione che il Partito Democratico porta in eredità, addirittura dal vecchio PCI, ci consente di rappresentare ancora la struttura maggiormente articolata nel nostro Paese. Il PD provinciale di Caserta, anche grazie alla dialettica salutare e costruttiva interna, costituisce e garantirà nei prossimi anni il riferimento per la costituzione del cartello del centrosinistra del comprensorio di Terra di Lavoro. Il nostro passato è garanzia per il futuro».

Da neo eletto nell’assemblea provinciale, quale sarà il suo contributo?

«Credo che la propensione della nostra terra sia dichiaratamente orientata al turismo ed all’accoglienza. L’idea di avere nel giro di pochissimi chilometri la Reggia Vanvitelliana, il secondo Anfiteatro Romano al mondo di Santa Maria, le tracce ancora vive dell’Antica Capua, solo per citare qualche esempio, non ci può sottrarre da immaginare un futuro che incroci la storia, le meraviglie ambientali e la filiera dell’enogastronomia di livello internazionale. Abbiamo tanto da lavorare e siamo già partiti con l’iter di costituzione del Distretto Turistico Terra di Lavoro, Giardini D’Europa, già sottoposto all’attenzione della Regione Campania. Unitamente ai colleghi dei comuni di Cancello ed Arnone, Capodrise, Gricignano d’Aversa, Marcianise, Orta d’Atella, Portico di Caserta, San Marco Evangelista, San Tammaro e Succivo abbiamo dato inizio a questo percorso che a breve troverà la formalizzazione ufficiale».

Inserito in questo ragionamento cosa può rappresentante per il futuro del comprensorio l’ormai celebre ‘Festa di Sant’Antuono Abate’ di Macerata Campania?

«Possiamo contribuire ad arricchire l’ampia gamma di offerte di motivi di attrattiva della nostra provincia. Già da qualche anno, grazie all’enorme lavoro di supporto dell’associazione ‘Battuglie di Pastellessa’, abbiamo intrapreso l’ambiziosa strada che dovrebbe auspicabilmente portarci al riconoscimento di patrimonio immateriale dell’Unesco.. La parata delle ormai note ‘Battuglie di Pastellessa’ ed i suonatori di falci, tini e botti rappresenta un unicum a livello nazionale ed oserei dire anche europeo. In occasione delle ultime edizioni la Regione Campania ci ha riconosciuto dei finanziamenti che rappresentano ulteriormente riconoscimento della qualità assoluta dell’evento. Nel 2019 siamo stati anche ospiti al Senato della Repubblica dove abbiamo presentato il docu-film ‘Libera nos a malo’. Chiaramente l’attuale situazione di emergenza sanitaria ci ha impedito quest’anno di vivere la manifestazione secondo i canoni tradizionali. Speriamo di recuperare con un’appendice straordinaria nel periodo estivo».

Appunto il Covid-19 ha stravolto le abitudini quotidiane anche della politica e delle amministrazioni: quale è la prospettiva?

«E’ complesso fare delle previsioni alla luce di quello che è successo negli ultimi due anni. E’ chiaro che la scienza, attraverso il perfezionamento dei vaccini e dei farmaci curativi, potrà contribuire a farci vivere una nuova normalità. La sensazione è che ci ritroveremo a fronteggiare in futuro eventi simili e quindi dobbiamo cominciare a ragionare politicamente anche in questa ottica. Prevenzione, strutture e uso della tecnologia attraverso il tracciamento saranno gli strumenti che ci accompagneranno per un po’ di tempo. L’economia deve ripartire in maniera decisa e siamo tutti investiti dal dovere di trovare soluzioni. Dobbiamo garantire prospettiva soprattutto alle generazioni più giovani ed a quelle successive».

