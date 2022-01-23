17:36:29 CASAGIOVE. Assessore Comes, il Pnrr rappresenta un’occasione che i Comuni non possono lasciarsi sfuggire: come si sta preparando Casagìove? A quali progetti sta lavorando?

«Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una opportunità da cogliere in tutto il suo potenziale. Ovviamente non si tratta solo di risorse da intercettare, notevoli, e di progetti da realizzare, ma anche dell’avvio, se sapremo esserne all’altezza, di una fase che fa dell’innovazione e delle riforme la leva per cambiare il Paese. Ci si chiede di pensare diverso dal passato per riappropriarci del futuro. Una nuova cultura di governo e una classe dirigente, a tutti i livelli, che smetta il corporativismo e gli interessi di parte e metta davanti a tutto il bene comune e la legalità. Casagiove prova a stare dentro queste coordinate. I progetti già avviati in ambito PNRR: Isola Ecologica, Bene confiscato, Palestre scolastiche. Pronti a rispondere a tutti i bandi man mano che saranno pubblicati a partire dalle Scuole e poi Ambiente e Innovazione tecnologica. Attenzione primaria è posta alle opportunità che si paleseranno per il Quartiere Militare Borbonico e il Palazzo Mauro. Credo che molti dei progetti, già presentati, correlati a bandi precedenti riceveranno linfa finanziaria dal PNRR e sui quali necessita perseverare: strade, riqualificazione Appia, messa in sicurezza dal rischio idrogeologico dell’Alveo Cupariello, di Via Gramsci e di Via Cavealte, E’ stato richiesto il finanziamento del progetto “Casagiove Sicura”, impianto generale di videosorveglianza, per 230mila € con cofinanziamentro comunale di 90mila €».

Quando vi siete insediati l’organico del Comune era abbondantemente sottodimensionato: qual è la situazione attuale?

«Gli uffici anagrafici hanno ora tre unità in più ed i servizi sono tornati alla normalità. L’Ufficio tributi dispone di nuove due unità. L’Ufficio Tecnico che ha una sola unità di nuovo personale assegnato, a causa delle dimissioni di una delle due destinategli, avrà con precedenza assoluta altre due unità; qui si concentrano le più evidenti necessità di recuperare ritardi e personale in quiescenza e stare al passo con le opportunità che PNRR aprirà. Per la Polizia Locale si è provveduto alla trasformazione di due unità part time a tempo pieno. Per troppo tempo si è lasciato inattivo il turn over, nonostante decine di pensionamenti, e neanche si è ragionato di figure professionali che la modernità richiede siano inserite tra le umane risorse dell’Ente. Il cantiere è aperto, i lavori sono in corso».

Sul piano politico qual è la difficoltà più grande che avete incontrato rispetto al precedente ciclo che vi ha visti alla guida della città?

«Vent’anni sono un tempo lunghissimo. La città è cambiata. La generale, infinita, crisi dell’economia che dura dal 2008 e il covid, che imperversa, pesano su un presente difficile e un futuro duro da disegnare. E’ cresciuta la sfiducia, è cambiato il linguaggio, sono cresciute le disuguaglianze. Destinarsi a governare una comunità non significa solo avere idee, un progetto; è indispensabile saper ricostruire un rapporto di fiducia, dire sempre la verità ai cittadini, rappresentarli non interpretarli, essere esempio di dedizione e spirito di servizio, di privato disinteresse e di attaccamento al bene comune. Ridare valore all’umiltà e alla semplicità per parlare ai giovani, che sono la centralità dell’oggi e l’essenza del futuro, e riconsegnare a loro una funzione preminente nella vita civile, sociale, culturale della comunità. Le grandi difficoltà hanno i connotati della complessità sociale e sono la grande scommessa che con coraggio dev’essere affrontata e vinta. Le difficoltà altre stanno nelle troppe cose lasciate senza risposte che bisogna scavare dai confusi archivi e risistemare a partire dal condono edilizio».

La riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti che ripercussioni avrà sulle tasche dei cittadini: è pensabile una riduzione delle imposte comunali?

«Il servizio di raccolta dei rifiuti risponde ad un appalto che era stato completato quando siamo arrivati in Comune. Abbiamo solo dovuto applicarlo. Ciò non impedisce che tutte le positività che contiene non debbano essere fatte emergere. La carta dei servizi, in pubblicazione, indicherà i diritti dei cittadini e i doveri della Azienda. Non credo nei miracoli e non conosco i tartufismi della diplomazia. Il costo del servizio tende a crescere, non a diminuire finché non ci sarà un sistema efficiente e sicuro di impianti per il trattamento dei rifiuti raccolti. Indecente indicare davanti alla Reggia il biodigestore, che, però, deve trovare giusta allocazione territoriale ed essere realizzato. Ovviamente un miglioramento della differenziazione, insieme ad iniziative che i responsabili del settore stanno programmando e oltre alla emersione degli evasori, che per me rimane dovere morale, possono contribuire a controbilanciare i costi del conferimento».

Sul piano economico qual è lo stato di salute dell’ente?

«Il nostro non è un ente malato di deficit strutturale, come si evince dall’ultimo rendiconto approvato. Non è in anticipazione di cassa e ha tempi medi di pagamento rispettosi della normativa. Non si è indebitato negli ultimi anni, sta estinguendo i mutui antichi. Può destinare una parte dell’avanzo ad investimenti. Casagiove ha finanze in buona salute».

Avete già individuato un investimento importante per la comunità che l’ente farà in questo 2022?

«La progettazione definitiva della Caserma dei Carabinieri, in Piazza degli Eroi. Sono già disponibili, inoltre, e da investire durante il 2022, le seguenti risorse, già disponibili: 90mila € per efficientamento energetico; 60mila € per strade e marciapiedi; 46mila € dal fondo sviluppo e coesione. Sono in dirittura d’arrivo inizio lavori Parcheggio Scuola Rodari, in Via 25 Aprile, Rifacimento strada svincolo variante Anas, Investimenti nel 2021: Riqualificazione ex Macello, lavori in corso, Villette Comunali Antonucci”, “Merola” e “Don Diana”, già sistemate».