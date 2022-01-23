11:39:36 Una persona positiva si reca più volte in diverse farmacie ad effettuare il tampone con tessere sanitarie differenti appartenenti ad altri individui sani e non vaccinati: in questo modo si registrano ‘falsi positivi’ e si consente ai no vax di avere il green pass senza inocularsi.

Il sistema è stato escogitato e diffuso nelle chat negazioniste di Telegram: nelle ultime ore sono emersi diversi casi sia in Lombardia che in Liguria, ma l’inchiesta dei Nas si sta estendendo a tutta la Penisola.

Molto spesso i farmacisti sono vittime inconsapevoli del raggiro.

A svelare l'inchiesta è repubblica.it