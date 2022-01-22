Banner-MutuaBccSpettacolo
20:16:22 Sono 14.416 - 9.765 positivi all'antigenico e 4.651 al molecolare - i casi positivi al Covid in Campania su 93.955 test esaminati (antigenici 60.497; molecolari: 33.498).

Leggermente in rialzo il tasso di incidenza che ieri era pari al 15,05% ed oggi sale al 15,34%.

Quattordici i decessi nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali continuano a salire i ricoveri: in terapia intensiva i posti letto occupati sono 101 (+1 rispetto a ieri); in degenza sono 1348 (+9 rispetto a ieri).

  Giuseppe Sorbo 

