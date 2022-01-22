17:24:38 Terzo giorno di fila con il segno meno in provincia di Caserta, anche se non si può parlare di una giornata positiva per l’emergenza Covid.
Il report dell’Asl riferisce come siano stati tre i morti 1887 i nuovi positivi.
2205 i guariti che hanno portato ad una diminuzione del contagio di 321 unità portandolo a 31584 casi.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 2.560 casi seguito da Aversa, con 1.680 casi
1.378 i casi a Orta di Atella,
1.189 i casi a Maddaloni,
1.131 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
1.123 i casi a Marcianise,
1.013 i casi a Casal di Principe,
963 i casi a Mondragone,
958 i casi a Castel Volturno,
853 i casi a San Nicola la Strada,
825 i casi a Trentola Ducenta,
705 i casi a Lusciano,
618 i casi a San Marcellino,
597 i casi a San Cipriano d’Aversa,
596 i casi a Villa Literno,
588 i casi a Gricignano d’Aversa,
572 i positivi a Sessa Aurunca,
558 i casi a Sant’Arpino,
534 i casi a Capua,
531 i casi a Teverola,
505 i casi a Parete, Santa Maria a Vico,
502 i casi a San Felice a Cancello,
499 i casi a Cesa,
461 i casi a Casagiove,
381 i casi a Frignano,
378 i casi a Vitulazio,
365 i casi a Casaluce,
353 i casi a Capodrise,
342 i casi a Piedimonte Matese,
341 i contagiati a San Prisco,
327 i casi a Villa di Briano,
312 i casi a Teano,
306 i casi a Macerata Campania,
295 i casi a Succivo,
294 i casi a Casapesenna,
276 i casi a Casapulla,
266 i casi a Frignano,
261 i casi a Grazzanise
253 i casi a Recale,
250 i positivi a San Marco Evangelista,
248 i casi a Sparanise,
229 i positivi a Bellona, Cancello ed Arnone, Carinaro,
224 i casi a Curti,
218 i casi a Portico di Caserta,
217 i casi a Cervino,
215 i casi a Cellole,
195 i casi a San Tammaro,
189 i casi a Pignataro Maggiore,
183 i casi a Vairano Patenora,
181 i casi a Carinola,
156 i casi a Arienzo, Calvi Risorta,
152 i casi a Alife,
150 i casi a Francolise,
136 i casi a Pastorano,
117 i casi a Caiazzo,
114 i casi a Falciano del Massico, Pietramelara,
112 i casi a Alvignano,
88 i casi a Castel Morrone,
87 i casi a Roccamonfina,
82 i casi a Valle di Maddaloni,
74 i casi a Santa Maria la Fossa,
72 i casi a Pietravairano, Riardo,
63 i casi a Caianello, Marzano Appio,
56 i casi a Presenzano,
54 i casi a San Potito Sannitico,
52 i contagiati a Prata Sannita, Sant’Angelo d’Alife,
51 i contagiati a Camigliano, Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro,
47 i casi a Dragoni,
40 i casi a Baia e Latina, Gioia Sannitica,
36 i casi a Raviscanina, Ruviano,
35 i casi a Formicola,
33 i casi a Galluccio,
32 i positivi a Pratella,
30 i casi a Castello del Matese,
29 i contagiati a Pontelatone
28 i casi a Piana di Monte Verna, Roccaromana,
27 i positivi a Capriati al Volturno,
25 i casi a Castel di Sasso, Valle Agricola,
21 i casi a Ailano,
20 i casi a Fontegreca,
19 i casi a Conca della Campania,
18 i casi a Rocchetta e Croce,
15 i casi a San Gregorio Matese,
14 i casi a Castel Campagnano, Giano Vetusto, San Pietro Infine,
12 i casi a Liberi,
7 i casi a Gallo Matese,
6 i casi a Letino, Tora e Piccilli,
5 i casi a Ciorlano,
2 i casi a Gioia Sannitica.