18:14:53 Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, definisce "dati mistificati" quelli dati dal ministro Bianchi e aggiunge: "Non è vero che 92% delle situazioni sono normali, è pura mistificazione".

"Ad oggi i positivi in Campania nella fascia 0-13 anni sono 29mila unità da 11 gennaio ad oggi, negli ultimi dieci giorni - spiega - Nel territorio della Napoli 1, i positivi sono stati 5mila che se confrontati con dati degli ultimi 10 giorni del 2021 registrano un incremento del 132%".

Definisce "eroi" i professori e ribadisce che l'unico "che non vede le emergenze è il ministro dell'Istruzione". Poi chiama in causa il caso della scuola Salvemini. "Mi hanno scritto i docenti e mi hanno detto che lunedì in presenza c'era il 43% degli alunni, da martedì abbiamo il 28% in presenza, la situazione è caotica". In merito alla vaccinazioni, poi, il dato ad oggi, nella fascia 5-11 anni sono 102mila bimbi vaccinati su 380mila".

 

