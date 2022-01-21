17:37:51 CARDITELLO. Il primo appuntamento per gli Stati Generali in difesa del Patrimonio Bufalino si era tenuto a Casal di Principe domenica 16 gennaio mentre era ancora in corso lo sciopero della fame di Adriano Noviello e Peppe Pagano e quando era avvenuto da qualche giorno il primo incontro con la Regione Campania.

A quell'incontro il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino ha registrato l'adesione di molti sindaci, associazioni, sindacati, movimenti locali e nazionali.

"In soli cinque giorni da allora sembra che il quadro in cui sta avvenendo il confronto e la discussione si stia spostando." dichiara Adriano Noviello, aggiungendo "Quello che ieri non si poteva nemmeno nominare. ora è oggetto di discussione, grazie alla nostra iniziativa. Passare dalla unica strategia degli abbattimenti a quella della prevenzione con al centro la vaccinazione dei capi sani è la via che dobbiamo seguire per cambiare verso e abbandonare la via fallimentare seguita fin qui"

"Pur non essendo ancora il risultato, il cambio di passo è stato ottenuto investendo sulla partecipazione del territorio, delle associazioni, dei sindaci e degli allevatori e che indica la strada per proseguire non solo a raggiungere il risultato di modifica del Piano presentato dalla Regione ma, anche, per il lavoro futuro che richiederà, comunque impegno costante" ha sottolineato Gianni Fabbris annunciando la presentazione della proposta di costituire la CONSULTA PARTECIPATA PERMANENTE per seguire l'applicazione del piano.

Nei giorni scorsi il Coordinamento Unitario ha consegnato all'Assessore all'Agricoltura, Nicola Caputo, un documento articolato con le prime proposte che sarà integrato da un ulteriore documento di "Specifica e integrazione" entro sabato perchè possa essere valutato dal tavolo tecnico dell'Assessorato. (vedi il documento: https://altragricoltura.net/salviamolebufale/brucella-e-tbc-bufalina-proposte-per-un-piano-di-prevenzione-e-eradicazione)

Per fare il punto sulla vertenza, accogliere suggerimenti e valutazioni, definire l'ulteriore agenda delle iniziative e discutere la proposta di dare vita alla Consulta Partecipata, si riuniscono nuovamente gli Stati Generali sabato mattina dalle ore 10 alla Reggia di Carditello per un'assemblea che si svolgerà in presenza ma anche via web e che sarà distribuita via streaming sul canale facebook.com/altragricoltura. (per partecipare in presenza o intervenire in remoto bisogna inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

All'evento, oltre i sindaci, i Consiglieri regionali e le diverse associazioni e movimenti che hanno già partecipato domenica scorsa stanno dando l'adesione in molti e, fra gli altri, i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL della provincia di Caserta, diversi ospiti e Parlamentari Europei e Nazionali (fra questi gli On.li Salvatore Micillo e Nicola Grimaldi).

L'evento è contingentato per le misure anticovid ed è consentita in sala una partecipazione di 80 persone. Invitiamo la stampa a seguire i lavori sia di persona che via web con la diretta streaming.

