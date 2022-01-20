17:29:47 Il segno meno non inganni, anche le ultime 24 ore sono state pesantissime per l’emergenza Coronavirus.
Se è vero che i positivi sono calati di 792 unità arrivando a 33276 grazie ai 3090 guariti, è altrettanto vero che nelle ultime 24 ore si sono registrati 2301 nuovi positivi, ma, soprattutto 3 morti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 2.933 casi seguito da Aversa, con 1.806 casi
1.331 i casi a Orta di Atella,
1.243 i casi a Maddaloni,
1.219 i casi a Marcianise,
1.180 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
1.042 i casi a Casal di Principe,
990 i casi a Castel Volturno,
960 i casi a Mondragone,
906 i casi a San Nicola la Strada,
888 i casi a Trentola Ducenta,
693 i casi a Lusciano,
651 i casi a Sessa Aurunca,
615 i casi a San Marcellino,
613 i casi a San Cipriano d’Aversa,
598 i casi a Villa Literno,
594 i casi a Capua,
580 i casi a Sant’Arpino,
576 i casi a Gricignano d’Aversa,
540 i casi a Teverola,
534 i casi a Casagiove,
524 i casi a Cesa,
520 i casi a San Felice a Cancello,
515 i casi a Santa Maria a Vico,
508 i casi a Parete,
398 i casi a Capodrise,
393 i casi a Frignano,
382 i casi a San Prisco,
380 i casi a Casaluce,
378 i casi a Vitulazio,
370 i casi a Piedimonte Matese,
345 i casi a Teano,
340 i casi a Macerata Campania,
333 i casi a Villa di Briano,
315 i casi a Succivo,
305 i casi a Casapesenna,
302 i casi a Casapulla,
278 i casi a San Marco Evangelista,
268 i casi a Recale,
266 i casi a Frignano,
261 i casi a Grazzanise,
258 i casi a Bellona,
252 i casi a Portico di Caserta,
248 i casi a Curti,
245 i casi a Cellole,
240 i casi a Carinaro,
237i casi a Sparanise,
222 i casi a Pignataro Maggiore,
204 i casi a Cervino,
201 i casi a Cancello ed Arnone,
197 i casi a San Tammaro,
186 i casi a Vairano Patenora,
173 i casi a Alife,
171 i casi a Arienzo,
168 i casi a Calvi Risorta, Carinola,
161 i casi a Pastorano,
138 i casi a Francolise,
132 i casi a Falciano del Massico,
123 i casi a Caiazzo,
115 i casi a Pietramelara,
107 i casi a Alvignano,
98 i casi a Castel Morrone,
95 i casi a Roccamonfina,
88 i casi a Valle di Maddaloni,
80 i casi a Riardo,
76 i casi a Santa Maria la Fossa,
70 i casi a Pietravairano,
67 i casi a Marzano Appio,
64 i casi a Caianello, San Potito Sannitico,
54 i casi a Camigliano, Sant’Angelo d’Alife,
53 i casi a Prata Sannita,
52 i casi a Rocca d’Evandro,
50 i positivi a Gioia Sannitica,
49 i casi a Presenzano,
48 i casi a Baia e Latina,
47 i casi a Mignano Monte Lungo,
44 i casi a Raviscanina,
42 i casi a Dragoni, Formicola,
37 i casi a Ruviano,
35 i casi a Pontelatone,
33 i casi a Castello del Matese, Galluccio, Piana di Monte Verna,
31 i casi a Roccaromana,
29 i casi a Valle Agricola,
28 i casi a Pratella,
26 i casi a Capriati al Volturno,
25 i casi a Castel di Sasso,
24 i casi a Ailano,
22 i casi a Fontegreca,
18 i casi a Conca della Campania, Castel Campagnano,
17 i casi a Rocchetta e Croce,
16 i casi a San Gregorio Matese,
15 i casi a San Pietro Infine,
14 i casi a Liberi,
11 i casi a Giano Vetusto,
9 i casi a Letino,
4 i casi a Ciorlano, Gallo Matese, Tora e Piccilli,
2 i casi a Gioia Sannitica.