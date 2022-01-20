17:29:47 Il segno meno non inganni, anche le ultime 24 ore sono state pesantissime per l’emergenza Coronavirus.

Se è vero che i positivi sono calati di 792 unità arrivando a 33276 grazie ai 3090 guariti, è altrettanto vero che nelle ultime 24 ore si sono registrati 2301 nuovi positivi, ma, soprattutto 3 morti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 2.933 casi seguito da Aversa, con 1.806 casi

1.331 i casi a Orta di Atella,

1.243 i casi a Maddaloni,

1.219 i casi a Marcianise,

1.180 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

1.042 i casi a Casal di Principe,

990 i casi a Castel Volturno,

960 i casi a Mondragone,

906 i casi a San Nicola la Strada,

888 i casi a Trentola Ducenta,

693 i casi a Lusciano,

651 i casi a Sessa Aurunca,

615 i casi a San Marcellino,

613 i casi a San Cipriano d’Aversa,

598 i casi a Villa Literno,

594 i casi a Capua,

580 i casi a Sant’Arpino,

576 i casi a Gricignano d’Aversa,

540 i casi a Teverola,

534 i casi a Casagiove,

524 i casi a Cesa,

520 i casi a San Felice a Cancello,

515 i casi a Santa Maria a Vico,

508 i casi a Parete,

398 i casi a Capodrise,

393 i casi a Frignano,

382 i casi a San Prisco,

380 i casi a Casaluce,

378 i casi a Vitulazio,

370 i casi a Piedimonte Matese,

345 i casi a Teano,

340 i casi a Macerata Campania,

333 i casi a Villa di Briano,

315 i casi a Succivo,

305 i casi a Casapesenna,

302 i casi a Casapulla,

278 i casi a San Marco Evangelista,

268 i casi a Recale,

266 i casi a Frignano,

261 i casi a Grazzanise,

258 i casi a Bellona,

252 i casi a Portico di Caserta,

248 i casi a Curti,

245 i casi a Cellole,

240 i casi a Carinaro,

237i casi a Sparanise,

222 i casi a Pignataro Maggiore,

204 i casi a Cervino,

201 i casi a Cancello ed Arnone,

197 i casi a San Tammaro,

186 i casi a Vairano Patenora,

173 i casi a Alife,

171 i casi a Arienzo,

168 i casi a Calvi Risorta, Carinola,

161 i casi a Pastorano,

138 i casi a Francolise,

132 i casi a Falciano del Massico,

123 i casi a Caiazzo,

115 i casi a Pietramelara,

107 i casi a Alvignano,

98 i casi a Castel Morrone,

95 i casi a Roccamonfina,

88 i casi a Valle di Maddaloni,

80 i casi a Riardo,

76 i casi a Santa Maria la Fossa,

70 i casi a Pietravairano,

67 i casi a Marzano Appio,

64 i casi a Caianello, San Potito Sannitico,

54 i casi a Camigliano, Sant’Angelo d’Alife,

53 i casi a Prata Sannita,

52 i casi a Rocca d’Evandro,

50 i positivi a Gioia Sannitica,

49 i casi a Presenzano,

48 i casi a Baia e Latina,

47 i casi a Mignano Monte Lungo,

44 i casi a Raviscanina,

42 i casi a Dragoni, Formicola,

37 i casi a Ruviano,

35 i casi a Pontelatone,

33 i casi a Castello del Matese, Galluccio, Piana di Monte Verna,

31 i casi a Roccaromana,

29 i casi a Valle Agricola,

28 i casi a Pratella,

26 i casi a Capriati al Volturno,

25 i casi a Castel di Sasso,

24 i casi a Ailano,

22 i casi a Fontegreca,

18 i casi a Conca della Campania, Castel Campagnano,

17 i casi a Rocchetta e Croce,

16 i casi a San Gregorio Matese,

15 i casi a San Pietro Infine,

14 i casi a Liberi,

11 i casi a Giano Vetusto,

9 i casi a Letino,

4 i casi a Ciorlano, Gallo Matese, Tora e Piccilli,

2 i casi a Gioia Sannitica.