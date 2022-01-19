Banner-MutuaBccSpettacolo
12:14:40 CASERTA. Quasi 10 milioni di euro saranno destinati alla riqualificazione di Parco Primavera, a partire da interventi di adeguamento e miglioramento sismico e di efficientamento energetico.

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 2 del 14 gennaio 2022, ha infatti approvato il Piano degli interventi ammessi al finanziamento, predisposto sulla base dell’ordine di graduatoria del Bando  per la riqualificazione della edilizia residenziale pubblica (Misura 11 del Fondo Complementare al PNRR - Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica).    

Il Comune di Caserta ha ottenuto 9.995.000.000 euro “che ci consentiranno di intervenire – ha spiegato il sindaco Carlo Marino - nell’opera di rigenerazione dell’edilizia residenziale sociale  di Parco Primavera, area sulla quale sono già in corso una serie di importanti interventi di recupero e rivitalizzazione socio-economica programmati nell’ambito del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Un altro progetto importante che cambierà il volto di una zona della città che per troppo tempo era stata dimenticata”.

