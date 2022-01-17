21:13:48 MARCIANISE. Mercoledì 19 Gennaio 2022 il Consiglio Comunale di Marcianise si esprimerà sul 'progetto definitivo dei lavori di completamento, messa a norma ed adeguamento del Presidio ospedaliero cittadino e sul permesso a costruire in deroga'.

Si tratta di un passo importante che darà seguito al grande lavoro messo in campo dalla Regione Campania e dall'ASL di Caserta. Il nosocomio intitolato alla dottoressa Anastasia Guerriero diventerà uno dei fiori all'occhiello dell'intera provincia di Caserta.

Dopo il completamento dei lavori, che dureranno circa 4 anni, si passerà dagli attuali 90 posti letto a 183 e verrà ampliato il parcheggio.

Inoltre saranno posti in essere i reparti di Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, ORL, Urologia, Psichiatria e l’unità di terapia intensiva coronarica e finalmente arriveranno i macchinari per la risonanza magnetica.

Lo dichiara la consigliera regionale di Noi Campania Maria Luigia Iodice.