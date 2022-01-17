17:58:23 Cercasi professori. Così è scritto sul grande cartello esposto dagli studenti del Liceo Artistico Ss. Apostoli di Napoli dove gli studenti si sono riuniti in assemblea per chiedere alla dirigenza scolastica soluzioni alla carenza di docenti.
"Oltre alla mancanza dei professori che ci costringe a trascorrere ore in aula senza fare lezione - denuncia in un documento il collettivo studentesco - richiediamo con la massima urgenza che l'ambiente scolastico venga sanificato secondo le norme anti-covid ed un adeguamento della digitalizzazione nel nostro edificio scolastico per consentire un agevole ricorso, in caso di necessità, alla didattica mista".
"La pandemia - spiegano all'ANSA dalla dirigenza scolastica del Liceo - ha acuito il problema delle nomine aggiungendo alle cattedre non ancora assegnate il ricorso ai giorni di malattia per i numerosi docenti colpiti dal covid".