Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

17:58:23 Cercasi professori. Così è scritto sul grande cartello esposto dagli studenti del Liceo Artistico Ss. Apostoli di Napoli dove gli studenti si sono riuniti in assemblea per chiedere alla dirigenza scolastica soluzioni alla carenza di docenti.

 "Oltre alla mancanza dei professori che ci costringe a trascorrere ore in aula senza fare lezione - denuncia in un documento il collettivo studentesco - richiediamo con la massima urgenza che l'ambiente scolastico venga sanificato secondo le norme anti-covid ed un adeguamento della digitalizzazione nel nostro edificio scolastico per consentire un agevole ricorso, in caso di necessità, alla didattica mista".

"La pandemia - spiegano all'ANSA dalla dirigenza scolastica del Liceo - ha acuito il problema delle nomine aggiungendo alle cattedre non ancora assegnate il ricorso ai giorni di malattia per i numerosi docenti colpiti dal covid".

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:380 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:762 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:722 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next