20:39:01 La Polizia di Stato di Caserta, nella prima mattinata di sabato, ha tratto in arresto un individuo di anni 34 resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Gli operatori della Squadra Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Aversa, durante la notte dell'8 u.s., si recavano presso il locale "Sushi Dragon" in Aversa, allertati dal proprietario per la presenza di un soggetto molesto.
Giunti sul posto, constatavano la presenza di una persona, in palese stato di ubriachezza e con escoriazioni sanguinanti alla testa, che inveiva nei confronti del proprietario.-
Alla vista degli operatori, il soggetto cercava dapprima un contatto fisico con il gestore del locale e, successivamente, anche con gli stessi agenti, che non riuscivano a calmarlo nonostante le innumerevoli intimazioni verbali, pertanto, intervenivano fisicamente a seguito dell'aggressione fisica subita.
Nel bloccare il soggetto, gli operatori della volante riportavano delle contusioni, tanto da dover ricorrere alle cure mediche presso il Pronto Soccorso, con una prognosi di giorni cinque.
Nel corso della medesima mattinata dell'8 u.s., si è proceduto nei confronti dello stesso con rito direttissimo presso il Tribunale di Napoli-Nord-