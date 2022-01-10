Banner-MutuaBccSpettacolo
20:39:01 La Polizia di Stato di Caserta, nella prima mattinata di sabato, ha tratto in arresto  un individuo di anni 34 resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Gli operatori della Squadra Volante del  Commissariato della Polizia di Stato di Aversa, durante la notte dell'8 u.s., si recavano presso il locale "Sushi Dragon" in Aversa, allertati dal proprietario  per la presenza di un soggetto molesto.

Giunti sul posto,  constatavano la presenza di una persona, in palese stato di ubriachezza e con escoriazioni sanguinanti alla testa,  che inveiva  nei  confronti del proprietario.-

Alla vista degli operatori,  il soggetto cercava dapprima un contatto fisico con il gestore del locale e, successivamente, anche con gli stessi agenti, che non riuscivano a calmarlo  nonostante  le innumerevoli intimazioni verbali, pertanto,  intervenivano fisicamente  a seguito  dell'aggressione fisica subita.

Nel bloccare il soggetto, gli operatori della volante  riportavano delle contusioni, tanto da dover ricorrere  alle cure mediche presso il Pronto Soccorso, con una prognosi  di giorni cinque.

Nel corso della medesima mattinata  dell'8 u.s., si è proceduto nei confronti dello stesso con rito direttissimo presso  il Tribunale di Napoli-Nord-

