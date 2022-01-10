Banner-MutuaBccSpettacolo
19:22:30 CASERTA. Cgil in lutto: è morto l’ex segretario della camera del lavoro Massimo Montelpari, protagonista delle battaglie in favore dei braccianti tra gli anni 80 e 90.

Ad esprimere il proprio cordoglio la confederazione di Caserta in una nota ufficiale.

«E' venuto a mancare oggi a Roma Massimo Montelpari – si legge - Massimo Montelpari fu dirigente sindacale dei braccianti, segretario della Camera del Lavoro di Caserta e segretario della Camera del Lavoro di Napoli.

Fu protagonista delle battaglie della Cgil in Campania tra gli anni 80 e 90, riuscendo a coinvolgere esponenti della società civile, intellettuali e professionisti, in un momento particolare per la storia e l’industria di Terra di Lavoro e dell’intera regione.

Alla famiglia e ai cari del compagno Montelpari le condoglianze di tutta la Cgil di Caserta».

 

