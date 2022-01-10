15:42:12 La quarta ondata continua ad abbattersi con tutta la sua violenza sulla provincia di Caserta. Il report dell’Asl riferisce come Terra di Lavoro pianga un ulteriore vittima.
Il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è di 1869. Fortunatamente, i guariti cominciano a ‘bilanciare’ i nuovi casi. Sono state infatti 1361 le persone tornate negative.
Attualmente i positivi sono 24364.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 2.927 casi seguito da Santa Maria Capua Vetere, con 1.168 casi
1.146 i casi a Aversa,
1.056 i casi a Maddaloni,
1.053 i casi a San Nicola la Strada,
1.010 i casi a Marcianise,
927 i casi a Castel Volturno,
602 i casi a Casagiove,
592 i casi a Orta di Atella,
563 i casi a Santa Maria a Vico,
548 i casi a Casal di Principe,
529 i casi a San Felice a Cancello,
509 i casi a Trentola Ducenta,
494 i casi a San Prisco,
476 i casi a Capua,
413 i casi a San Marcellino,
395 i casi a Mondragone,
362 i casi a Lusciano,
357 i casi a Teverola,
354 i casi a Parete,
336 i casi a San Cipriano d’Aversa,
330 i casi a Sessa Aurunca,
321 i casi a Capodrise,
320 i casi a Sant’Arpino,
295 i casi a Casapulla,
281 i casi a Gricignano d’Aversa,
277 i casi a Villa Literno,
266 i casi a Frignano, Piedimonte Matese,
246 i casi a Teano,
243 i casi a Macerata Campania,
234 i casi a Cesa,
219 i casi a Alife,
216 i casi a San Marco Evangelista,
213 i casi a Casaluce,
209 i casi a Grazzanise,
204 i casi a Curti,
199 i casi a Cellole,
195 i casi a Recale,
193 i casi a Villa di Briano,
189 i casi a Vitulazio,
188 i casi a Portico di Caserta,
186 i casi a Succivo,
178 i casi a Arienzo,
173 i casi a Bellona,
168 i casi a Casapesenna,
140 i casi a Carinaro,
137 i casi a Caiazzo,
133 i casi a Cancello ed Arnone, Castel Morrone,
128 i casi a Cervino,
124 i casi a Pignataro Maggiore, San Tammaro,
122 i casi a Sparanise,
98 i casi a Calvi Risorta, Francolise, Pastorano,
89 i casi a Alvignano,
79 i casi a Gioia Sannitica,
71 i casi a Vairano Patenora,
69 i casi a Carinola,
67 i casi a Santa Maria la Fossa,
65 i casi a Pietramelara,
61 i casi a Falciano del Massico,
58 i casi a Valle di Maddaloni,
47 i casi a Marzano Appio,
45 i casi a Valle Agricola,
41 i casi a Riardo,
40 i casi a Mignano Monte Lungo,
39 i casi a Camigliano, Pontelatone,
38 i casi a Roccamonfina,
35 i casi a Piana di Monte Verna,
34 i casi a Pietravairano,
32 i casi a Pratella,
29 i casi a Baia e Latina, Rocca d’Evandro,
28 i casi a Ruviano,
27 i casi a San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife,
26 i casi a Castel Campagnano,
23 i casi a Castello del Matese,
21 i casi a Galluccio,
19 i casi a Capriati al Volturno,
18 i casi a Dragoni, Prata Sannita,
17 i casi a Caianello,
16 i casi a San Gregorio Matese,
15 i casi a Giano Vetusto, Raviscanina,
13 i casi a Fontegreca,
12 i casi a Ailano, Presenzano,
11 i casi a Castel di Sasso, Formicola,
9 i casi a Rocchetta e Croce,
7 i casi a Conca della Campania,
6 i casi a Liberi,
5 i casi a Ciorlano, Roccaromana, San Pietro Infine,
4 i casi a Letino,
2 i casi a Gioia Sannitica,
1 i casi a Gallo Matese.