17:37:15 Il responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Mondragone, senza veli e senza freni, risponde ai consiglieri comunali appartenenti all’opposizione di centro destra Valerio Bertolino, Pasquale Marquez, Alessandro Pagliaro, Antonio Pagliaro e Giovanni Schiappa riguardo al comandante della polizia locale David Bonuglia ed in merito a quanto accaduto di recente al comando della polizia locale.

L’arch. Salvatore Catanzano rende noto che effettuerà un sopralluogo prima di poter realizzare la nuova disposizione degli spazi interni al comando di polizia locale, compreso quanto richiesto in merito all’armeria e tutto così come disposto dalla giunta comunale con la delibera che tanto fece discutere, il tutto al fine dì effettuare una verifica tecnica diretta sul posto.

Il capo dell’area tecnica dell’ente, poi, evidenzia che i lavori di pavimentazione stradale non sono stati da lui effettuati, bensì sono stati realizzati per mezzo di atti determinativi adottati dal comandante della polizia locale senza alcuna preventiva comunicazione e/o richiesta di supporto tecnico all’ufficio tecnico dell’ente ed al suo responsabile.

Così come del resto in relazione ai dossi artificiali, installati a Mondragone senza tener conto che ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento, ovvero quelli collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo strade più frequentemente percorse da veicoli di soccorso, polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico.

L’arch. Catanzano continua riportando che tali dossi devono essere rimossi, altrimenti il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dare luogo a responsabilità verso chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

Visto che si impone agli enti proprietari di evitare che tali manufatti costituiscano pericolo per la circolazione, alla luce di quanto sopra, il responsabile dell’area tecnica chiarisce che non ha ricevuto nessuna comunicazione a riguardo da parte del comando di polizia locale, né prima, né durante, né successivamente all’installazione degli stessi, essendo la procedura stata effettuata in tutti i suoi aspetti dal comandante, senza alcun coinvolgimento dell’ufficio tecnico dell’ente e del suo capo nel processo decisionale/tecnico/procedimentale di acquisto/installazione, anche riguardo ai costi sostenuti.

Pertanto, dopo aver verificato la procedura adottata dal comandante della polizia locale Bonuglia per il posizionamento dei dossi, per il responsabile dell’area tecnica Catanzano - riguardo alla propria competenza tecnica - non è possibile esonerare l’ente comunale da responsabilità derivanti da eventuali sinistri ascrivibili alla presenza di tali dossi.