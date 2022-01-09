Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

17:37:15 Il responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Mondragone, senza veli e senza freni, risponde ai consiglieri comunali appartenenti all’opposizione di centro destra Valerio Bertolino, Pasquale Marquez, Alessandro Pagliaro, Antonio Pagliaro e Giovanni Schiappa riguardo al comandante della polizia locale David Bonuglia ed in merito a quanto accaduto di recente al comando della polizia locale. 

L’arch. Salvatore Catanzano rende noto che effettuerà un sopralluogo prima di poter realizzare la nuova disposizione degli spazi interni al comando di polizia locale, compreso quanto richiesto in merito all’armeria e tutto così come disposto dalla giunta comunale con la delibera che tanto fece discutere, il tutto al fine dì effettuare una verifica tecnica diretta sul posto.

Il capo dell’area tecnica dell’ente, poi, evidenzia che i lavori di pavimentazione stradale non sono stati da lui effettuati, bensì sono stati realizzati per mezzo di atti determinativi adottati dal comandante della polizia locale senza alcuna preventiva comunicazione e/o richiesta di supporto tecnico all’ufficio tecnico dell’ente ed al suo responsabile.

Così come del resto in relazione ai dossi artificiali, installati a Mondragone senza tener conto che ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento, ovvero quelli collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo strade più frequentemente percorse da veicoli di soccorso, polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico.

L’arch. Catanzano continua riportando che tali dossi devono essere rimossi, altrimenti il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dare luogo a responsabilità verso chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

Visto che si impone agli enti proprietari di evitare che tali manufatti costituiscano pericolo per la circolazione, alla luce di quanto sopra, il responsabile dell’area tecnica chiarisce che non ha ricevuto nessuna comunicazione a riguardo da parte del comando di polizia locale, né prima, né durante, né successivamente all’installazione degli stessi, essendo la procedura stata effettuata in tutti i suoi aspetti dal comandante, senza alcun coinvolgimento dell’ufficio tecnico dell’ente e del suo capo nel processo decisionale/tecnico/procedimentale di acquisto/installazione, anche riguardo ai costi sostenuti.

Pertanto, dopo aver verificato la procedura adottata dal comandante della polizia locale Bonuglia per il posizionamento dei dossi, per il responsabile dell’area tecnica Catanzano - riguardo alla propria competenza tecnica - non è possibile esonerare l’ente comunale da responsabilità derivanti da eventuali sinistri ascrivibili alla presenza di tali dossi.

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:687 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:659 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1119 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next