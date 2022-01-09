15:11:01 MACERTA CAMPANIA. E’ stata ufficialmente inserita, dal responsabile di categoria prof. Umberto Perna, nel pre-calendario gare, categoria Giovanissimi, di Federciclismo Campania, di cui e Presidente prof. Giuseppe Cutolo, la 6^ edizione del “Gran Premio Ciclistico Città di Macerata Campania”.

La stessa, si terrà nel mese di luglio, appunto a Macerata Campania, laboriosa cittadina di Terra di Lavoro, situata, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, famosa per la festa di S. Antonio Abbate e delle Battuglie di Pasteless. Promossa dal Comune di Macerata Campania di cui è Sindaco il geom. Stefano Antonio Cioffi, neo Consigliere dell’Amministrazione Provinciale di Caserta di cui è Presidente l’avv. Giorgio Magliocca, con la speciale collaborazione del vice sindaco avv. Giovanni Battista Di Matteo e del consigliere delegato allo sport sig. Pasquale Nacca.

Ad organizzare la gara, l’asd Polisportiva Maria SS. della Libera e S.Tammaro, di cui è Presidente rag. Giuseppe Serulo, Comp. Commissione Nazionale Federazione Ciclistica Italiana. Responsabile della manifestazione l’ex consigliere comunale sig. Raffaele Gazzillo attuale socio dell’asd.

La gara vedrà ai nastri di partenza i ciclisti della categoria Giovanissimi provenienti dalla Campania e probabilmente dalle regioni limitrofe. Una bella giornata di sport che allieterà gli sportivi maceratesi. Il ritrovo è previsto per le ore 17 mentre il via della gara sarà dato alle ore 18.