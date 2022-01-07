Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

14:07:18 Il Consiglio dell’Ordine ha dal suo insediamento affrontato il problema della carenza del personale negli uffici dei giudici di pace, sia a gestione comunale che  ministeriale, come quello di Caserta. 

Numerosi sono stati gli incontri a tutti i livelli istituzionali, con i vertici della politica e della magistratura, al fine di potenziare l’ufficio. 

Tale incessante lavoro a favore della Classe Forense, svolto con serietà e caparbietà, continua a dare i suoi frutti .

A seguito della nota trasmessa ad inizio dicembre dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere Avvocato Ugo Verrillo alla Commissione di vigilanza presso il Consiglio Giudiziario di Napoli, al Presidente della Corte di Appello di Napoli ed al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nota con cui si rappresentava la situazione di enorme disagio per la Classe Forense in relazione alle condizioni dell’Ufficio del Giudice di Pace di Caserta, ove oltre 800 sentenze, ed altrettanti decreti ingiuntivi, giacevano nei fascicoli dell’Ufficio poiché il personale amministrativo addetto assumeva di non essere preposto alla pubblicazione degli atti, e con cui, inoltre, si rappresentavano i numerosi ostacoli per l’iscrizione a ruolo dei nuovi fascicoli, in quanto l’unico addetto era periodicamente assente in ragione del suo cagionevole stato di salute, oggi si registra un “cambio di passo” importante che restituisce dignità alla classe forense .

Un nuovo cancelliere è stato applicato all’ufficio del Giudice di Pace di Caserta grazie alle istanze del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che hanno sortito il loro effetto.

Le parole del Presidente Verrillo:

“È stata accolta l’istanza di adozione di provvedimenti non più procrastinabili, destinati a ripristinare le condizioni minime di servizio, onde evitare il definitivo collasso dell’Ufficio. 

Un passo importante ma non definitivo, cui seguirà il controllo da parte del Consiglio tutto, per garantire una maggiore efficienza all’interno dell’ufficio”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:668 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:638 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1108 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next