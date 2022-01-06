Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

21:57:14 Gli infermieri senza vaccino saranno sospesi: lo ha dichiarato a chiare lettere Gennaro Mona, presidente dell’Opi Caserta in una nota che ha diramato in queste ore a tutti gli iscritti alla categoria.

“Nella certezza che gli iscritti all’Opi Caserta siano tutti veri professionisti, - ha detto il presidente Mona, - ritenendo pertanto che tutti coloro che vestono un camice bianco lo fanno nella consapevolezza che la scienza sia l’unica vera strada da perseguire per combattere i mali del fisico, e quindi che la vaccinazione sia l’unica arma in nostro possesso per combattere la pandemia, - ha continuato – ritengo sia giusto e gradito dai più, sapere che è intenzione di questo Ordine perseguire con un provvedimento di sospensione gli infermieri ancora non completamente vaccinati”. In poche parole, saranno sospesi dalla professione, a partire da domani, gli infermieri che, in seguito ai controlli avviati già in queste ore, non saranno in regola con il vaccino anticovid, dose booster compresa.

“Non si tratta soltanto di un dovere imposto dal DL 172/2021, - ha concluso Gennaro Mona, - ma anche un atto doveroso nei confronti dei colleghi che hanno ottemperato all’obbligo vaccinale e soprattutto dei pazienti che meritano infermieri che davvero credono nella professione e nelle cure dello stato”.

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:648 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:620 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1083 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next