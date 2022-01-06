21:57:14 Gli infermieri senza vaccino saranno sospesi: lo ha dichiarato a chiare lettere Gennaro Mona, presidente dell’Opi Caserta in una nota che ha diramato in queste ore a tutti gli iscritti alla categoria.

“Nella certezza che gli iscritti all’Opi Caserta siano tutti veri professionisti, - ha detto il presidente Mona, - ritenendo pertanto che tutti coloro che vestono un camice bianco lo fanno nella consapevolezza che la scienza sia l’unica vera strada da perseguire per combattere i mali del fisico, e quindi che la vaccinazione sia l’unica arma in nostro possesso per combattere la pandemia, - ha continuato – ritengo sia giusto e gradito dai più, sapere che è intenzione di questo Ordine perseguire con un provvedimento di sospensione gli infermieri ancora non completamente vaccinati”. In poche parole, saranno sospesi dalla professione, a partire da domani, gli infermieri che, in seguito ai controlli avviati già in queste ore, non saranno in regola con il vaccino anticovid, dose booster compresa.

“Non si tratta soltanto di un dovere imposto dal DL 172/2021, - ha concluso Gennaro Mona, - ma anche un atto doveroso nei confronti dei colleghi che hanno ottemperato all’obbligo vaccinale e soprattutto dei pazienti che meritano infermieri che davvero credono nella professione e nelle cure dello stato”.