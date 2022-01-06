Banner-MutuaBccSpettacolo
21:35:09 L’Epifania conferma il momento terribile della provincia di Caserta sul fronte contagio: sono stati, infatti, 2568 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte dei 633 guariti che determinano un incremento di 1935 casi rispetto a ieri per un totale di 21076 contagiati.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 2.611 casi seguito da Santa Maria Capua Vetere, con 1.049 casi

1.033 i casi a Aversa, 

1.017 i casi a Marcianise,

954 i casi a San Nicola la Strada,

950 i casi a Maddaloni,

930 i casi a Castel Volturno,

543 i casi a Casagiove, 

518 i casi a Casal di Principe,

467 i casi a Orta di Atella,

451 i casi a San Prisco,

450 i casi a Santa Maria a Vico,

430 i casi a Trentola Ducenta,

428 i casi a Capua,

414 i casi a San Felice a Cancello,

378 i casi a San Marcellino,

337 i casi a Parete,

288 i casi a Lusciano,

286 i casi a Casapulla, Sant’Arpino,

283 i casi a Teverola,

271 i casi a San Cipriano d’Aversa,

266 i casi a Capodrise,

259 i casi a Mondragone,

251 i casi a Gricignano d’Aversa,

240 i casi a Villa Literno,

232 i casi a Piedimonte Matese,

230 i casi a Frignano,

215 i casi a Macerata Campania,

213 i casi a Sessa Aurunca,

201 i casi a Grazzanise,

198 i casi a Cesa,

192 i casi a Portico di Caserta,

191 i casi a Curti,

179 i casi a Alife,

172 i casi a Teano,

170 i casi a San Marco Evangelista,

163 i casi a Casaluce, Cellole,

156 i casi a Succivo,

155 i casi a Villa di Briano,

147 i casi a Recale,

142 i casi a Carinaro,

139 i casi a Arienzo,

135 i casi a Vitulazio,

128 i casi a Bellona, Casapesenna, Castel Morrone,

123 i casi a Cancello ed Arnone,

121 i casi a Caiazzo, San Tammaro,

105 i casi a Sparanise,

99 i casi a Pignataro Maggiore,

98 i casi a Cervino,

75 i casi a Alvignano,

69 i casi a Calvi Risorta,

65 i casi a Pastorano,

62 i casi a Gioia Sannitica,

58 i casi a Santa Maria la Fossa,

57 i casi a Valle di Maddaloni,

56 i casi a Carinola,

47 i casi a Francolise,

44 i casi a Pietramelara,

42 i casi a Falciano del Massico,

38 i casi a Marzano Appio,

35 i casi a Piana di Monte Verna,

33 i casi a Ruviano, Vairano Patenora,

32 i casi a Rocca d’Evandro,

29 i casi a Pontelatone, Valle Agricola,

28 i casi a Castel Campagnano,

27 i casi a Mignano Monte Lungo,

26 i casi a Riardo,

23 i casi a San Gregorio Matese, San Potito Sannitico,

22 i casi a Pratella,

21 i casi a Roccamonfina, Sant’Angelo d’Alife,

20 i casi a Baia e Latina,

19 i casi a Camigliano, Prata Sannita,

17 i casi a Castello del Matese,

16 i casi a Pietravairano,

15 i casi a Dragoni,

14 i casi a Caianello, Galluccio,

13 i casi a Capriati al Volturno,

12 i casi a Ailano, Formicola, Giano Vetusto,

9 i casi a Castel di Sasso, Liberi, Raviscanina,

6 i casi a Conca della Campania,

5 i casi a Ciorlano, Fontegreca, Presenzano, Roccaromana, Rocchetta e Croce,

4 i casi a Letino,

2 i casi a Gioia Sannitica.

1 i casi a Gallo Matese, San Pietro Infine. 

