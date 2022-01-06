21:35:09 L’Epifania conferma il momento terribile della provincia di Caserta sul fronte contagio: sono stati, infatti, 2568 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte dei 633 guariti che determinano un incremento di 1935 casi rispetto a ieri per un totale di 21076 contagiati.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 2.611 casi seguito da Santa Maria Capua Vetere, con 1.049 casi
1.033 i casi a Aversa,
1.017 i casi a Marcianise,
954 i casi a San Nicola la Strada,
950 i casi a Maddaloni,
930 i casi a Castel Volturno,
543 i casi a Casagiove,
518 i casi a Casal di Principe,
467 i casi a Orta di Atella,
451 i casi a San Prisco,
450 i casi a Santa Maria a Vico,
430 i casi a Trentola Ducenta,
428 i casi a Capua,
414 i casi a San Felice a Cancello,
378 i casi a San Marcellino,
337 i casi a Parete,
288 i casi a Lusciano,
286 i casi a Casapulla, Sant’Arpino,
283 i casi a Teverola,
271 i casi a San Cipriano d’Aversa,
266 i casi a Capodrise,
259 i casi a Mondragone,
251 i casi a Gricignano d’Aversa,
240 i casi a Villa Literno,
232 i casi a Piedimonte Matese,
230 i casi a Frignano,
215 i casi a Macerata Campania,
213 i casi a Sessa Aurunca,
201 i casi a Grazzanise,
198 i casi a Cesa,
192 i casi a Portico di Caserta,
191 i casi a Curti,
179 i casi a Alife,
172 i casi a Teano,
170 i casi a San Marco Evangelista,
163 i casi a Casaluce, Cellole,
156 i casi a Succivo,
155 i casi a Villa di Briano,
147 i casi a Recale,
142 i casi a Carinaro,
139 i casi a Arienzo,
135 i casi a Vitulazio,
128 i casi a Bellona, Casapesenna, Castel Morrone,
123 i casi a Cancello ed Arnone,
121 i casi a Caiazzo, San Tammaro,
105 i casi a Sparanise,
99 i casi a Pignataro Maggiore,
98 i casi a Cervino,
75 i casi a Alvignano,
69 i casi a Calvi Risorta,
65 i casi a Pastorano,
62 i casi a Gioia Sannitica,
58 i casi a Santa Maria la Fossa,
57 i casi a Valle di Maddaloni,
56 i casi a Carinola,
47 i casi a Francolise,
44 i casi a Pietramelara,
42 i casi a Falciano del Massico,
38 i casi a Marzano Appio,
35 i casi a Piana di Monte Verna,
33 i casi a Ruviano, Vairano Patenora,
32 i casi a Rocca d’Evandro,
29 i casi a Pontelatone, Valle Agricola,
28 i casi a Castel Campagnano,
27 i casi a Mignano Monte Lungo,
26 i casi a Riardo,
23 i casi a San Gregorio Matese, San Potito Sannitico,
22 i casi a Pratella,
21 i casi a Roccamonfina, Sant’Angelo d’Alife,
20 i casi a Baia e Latina,
19 i casi a Camigliano, Prata Sannita,
17 i casi a Castello del Matese,
16 i casi a Pietravairano,
15 i casi a Dragoni,
14 i casi a Caianello, Galluccio,
13 i casi a Capriati al Volturno,
12 i casi a Ailano, Formicola, Giano Vetusto,
9 i casi a Castel di Sasso, Liberi, Raviscanina,
6 i casi a Conca della Campania,
5 i casi a Ciorlano, Fontegreca, Presenzano, Roccaromana, Rocchetta e Croce,
4 i casi a Letino,
2 i casi a Gioia Sannitica.
1 i casi a Gallo Matese, San Pietro Infine.