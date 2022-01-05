18:55:13 SAN PRISCO. A tre mesi dalle elezioni amministrative, il consiglio comunale di San Prisco non ha ancora il presidente. Nelle sedute convocate fino a questo momento, il punto sull'elezione del leader dell'Assise è stato rinviato.

Tutto lascia presagire che il ruolo sarà ricoperto ancora una volta da Franco Monaco, già presidente del consiglio comunale negli ultimi cinque anni.

A confermare quella che per il momento resta solo una ipotesi è il fatto che Monaco sia l'unico rappresentante della maggioranza diretta dal sindaco Domenico D'Angelo a non aver ricevuto alcuna delega. Il primo cittadino, infatti, in occasione dell'ultimo pubblico consesso, ha assegnato incarichi anche ai consiglieri comunali, oltre che agli assessori.