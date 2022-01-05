18:55:13 SAN PRISCO. A tre mesi dalle elezioni amministrative, il consiglio comunale di San Prisco non ha ancora il presidente. Nelle sedute convocate fino a questo momento, il punto sull'elezione del leader dell'Assise è stato rinviato.
Tutto lascia presagire che il ruolo sarà ricoperto ancora una volta da Franco Monaco, già presidente del consiglio comunale negli ultimi cinque anni.
A confermare quella che per il momento resta solo una ipotesi è il fatto che Monaco sia l'unico rappresentante della maggioranza diretta dal sindaco Domenico D'Angelo a non aver ricevuto alcuna delega. Il primo cittadino, infatti, in occasione dell'ultimo pubblico consesso, ha assegnato incarichi anche ai consiglieri comunali, oltre che agli assessori.
Il vicesindaco Antonio Morgillo si occuperà di Lavori pubblici, Sport e Verde;
l'assessore Luigi Abbate di Sicurezza, Viabilità e Protezione civile;
l'assessore Matrona Libertino di Servizi sociali, Politiche giovanili, Finanze e Tributi;
l'assessore Lina Abbate di Relazione con la Stampa, Attività produttive e Urbanistica;
l'assessore Maria Nazaria di Pubblica istruzione, Manutenzione degli edifici scolastici e Pari opportunità.
La consigliera Valeria Ciarmiello si occuperà di Digitalizzazione comunale, Transizione ecologica e Dissesto idrogeologico; il consigliere Giovanni Reccia di Strade rurali, Agricoltura e Associazionismo, il consigliere Andrea Esposito di Arredo urbano, Parchi giochi, Affido di aree verdi e Beni comunali; la consigliera Daniela Addio di Contenzioso e Eventi; il consigliere Domenico Schiavone di Ambiente.