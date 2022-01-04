Banner-MutuaBccSpettacolo
17:43:10 Per fronteggiare l'emergenza la direzione dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento ha deciso di aprire un reparto di terapia intensiva neonatale covid dedicata dove attualmente sono ricoverati due neonati nati da madri positive.

Qui i neonati vengono monitorati costantemente con personale addetto.

Sul fronte del contagio, la situazione a livello regionale resta sempre complicatissima. Sono 12.058 in Campania i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 118.047 test secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi regionale e il tasso di positività si attesta al 10,21% in forte calo dal 17,4% precedente (quando ci furono meno tamponi).

Quindici i morti, 12 dei quali nelle ultime 48 ore.

L'occupazione delle terapie intensive sale di due unità (57, più 2); in forte aumento sono anche i posti letto occupati in degenza: si passa dai 718 di ieri ai 781 di oggi (più 63).

