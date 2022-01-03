15:13:07 ALIFE. Sospeso il mercato settimanale di Alife, i sindacati sono sul piede di guerra.

Il segretario nazionale di Ana Ugl Marrigo Rosato ed il presidente provinciale Giuseppe Magliocca, attraverso una nota, fanno sapere:

«L’ordinanza di sospensione varata della sindaca Di Tommaso giunge con un preavviso di sole 24 ore e pone i lavoratori del settore in una condizione di estrema difficoltà soprattutto per i dettaglianti di alimenti che hanno investito per assicurare generi deperibili e di prima necessità.

Ciò che non si comprende è perché in una regione dichiarata zona bianca, venga chiuso il solo mercato all’aperto nel solo comune di Alife e vengano invece ritenuti sicuri tutti gli altri luoghi deputati alla compravendita di beni e servizi.

Stiamo valutando di manifestare contro un’ordinanza dal retrogusto ideologico che riteniamo irricevibile e contro la quale proporremo azioni risarcitoria al Tar della Campania.

Abbiamo invitato la Prefettura di Caserta ad agire affinché sia revocata la Ordinanza della Sindaca di Alife per i numerosi profili di illegittimità».