Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

10:33:00 Poche ore fa, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, sono stati assegnati i contributi da destinare a progetti di rigenerazione urbana, con risorse che ammontano, complessivamente, a euro 3.400.000.000.

Come stabilito dal DPCM del 21 gennaio 2021, il limite massimo dei contributi assegnabili sarebbe stato di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti, 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti e 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

«Per il casertano sono 15 i Comuni destinatari dei contributi – dichiara la deputata Margherita Del Sesto

finalizzati all’attuazione di 58 interventi per 90,5 milioni di euro complessivi, indispensabili sia per ridurre i fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale, sia per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I fondi – conclude la parlamentare – stanziati con la Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2020, sono confluiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativamente alle annualità 2021-2026».

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun Ente è stato determinato sulla base del valore dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come previsto dal menzionato DPCM del 21 gennaio 2021.

Di seguito, l’elenco dei Comuni finanziati con il numero di interventi e l’importo complessivo assegnato.

- Casal di Principe (2) € 5.000.000,00 (di cui 1 con riserva)

- Castel Volturno (1) € 5.000.000,00

- Orta di Atella (5) € 5.000.000,00

- Aversa (9) € 10.000.000,00

- Lusciano (6) € 4.965.000,00

- Trentola Ducenta (2) € 4.990.806,00

- Mondragone (2) € 4.224.846,89

- Maddaloni (1) € 4.841.209,67

- San Felice a Cancello (3) € 1.300.000,00

- Marcianise (2) € 4.996.463,41

- Santa Maria Capua Vetere (2) € 5.188.905,01

- Capua (4) € 4.771.668,00

- Sessa Aurunca (1) € 5.315.000,00

- San Nicola la Strada (1) € 4.985.000,00

- Caserta (17) € 19.999.933,65

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:604 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:569 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1044 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next