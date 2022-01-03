10:33:00 Poche ore fa, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, sono stati assegnati i contributi da destinare a progetti di rigenerazione urbana, con risorse che ammontano, complessivamente, a euro 3.400.000.000.

Come stabilito dal DPCM del 21 gennaio 2021, il limite massimo dei contributi assegnabili sarebbe stato di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti, 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti e 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

«Per il casertano sono 15 i Comuni destinatari dei contributi – dichiara la deputata Margherita Del Sesto

– finalizzati all’attuazione di 58 interventi per 90,5 milioni di euro complessivi, indispensabili sia per ridurre i fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale, sia per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I fondi – conclude la parlamentare – stanziati con la Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2020, sono confluiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativamente alle annualità 2021-2026».

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun Ente è stato determinato sulla base del valore dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come previsto dal menzionato DPCM del 21 gennaio 2021.

Di seguito, l’elenco dei Comuni finanziati con il numero di interventi e l’importo complessivo assegnato.

- Casal di Principe (2) € 5.000.000,00 (di cui 1 con riserva)

- Castel Volturno (1) € 5.000.000,00

- Orta di Atella (5) € 5.000.000,00

- Aversa (9) € 10.000.000,00

- Lusciano (6) € 4.965.000,00

- Trentola Ducenta (2) € 4.990.806,00

- Mondragone (2) € 4.224.846,89

- Maddaloni (1) € 4.841.209,67

- San Felice a Cancello (3) € 1.300.000,00

- Marcianise (2) € 4.996.463,41

- Santa Maria Capua Vetere (2) € 5.188.905,01

- Capua (4) € 4.771.668,00

- Sessa Aurunca (1) € 5.315.000,00

- San Nicola la Strada (1) € 4.985.000,00

- Caserta (17) € 19.999.933,65