18:12:14 Si continua a morire a causa del Covid: si registra, infatti, anche oggi una vittima. Continuano a salire i positivi: sono 964 i nuovi positivi, a fronte di 57 guariti per un incremento di 907 contagiati che arrivano complessivamente a 14640.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1936 casi seguito da Santa Maria Capua Vetere con 773 casi
757 i casi a Castel Volturno,
740 i casi a Aversa,
738 i contagi a San Nicola la Strada,
736 i positivi a Marcianise
651 i casi a Maddaloni,
420 i casi a Casagiove,
400 i casi a Casal di Principe,
324 i casi a Orta di Atella, San Felice a Cancello,
319 i casi a Santa Maria a Vico,
317 i casi a San Prisco,
281 i casi a Trentola Ducenta,
263 i casi a Capua,
261 i casi a Parete,
236 i casi a San Marcellino,
224 i positivi a Teverola,
216 i casi a Sant’Arpino,
214 i casi a Casapulla,
212 i casi a Capodrise
190 i casi a Villa Literno,
187 i casi a Lusciano, San Cipriano d’Aversa,
164 i casi a Mondragone,
157 i casi a Gricignano d’Aversa,
156 i casi a Macerata Campania,
152 i casi a Frignano,
145 i casi a Portico di Caserta,
141 i casi a Grazzanise,
138 i casi a Cesa,
124 i casi a Curti,
118 i casi a San Marco Evangelista,
108 i contagiati a Casaluce, Succivo,
107 i positivi a Cellole
105 i casi a Sessa Aurunca,
104 i casi a Carinaro,
98 i casi a Recale,
97 i casi a Villa di Briano,
91 i casi a Casapesenna,
90 i casi a Castel Morrone,
87 i positivi a San Tammaro
86 i casi a Vitulazio,
81 i casi a Piedimonte Matese, Sparanise,
79 i casi a Bellona, Cancello ed Arnone,
77 i casi a Cervino,
74 i casi a Teano,
71 i positivi ad Arienzo
68 i casi a Caiazzo,
58 i positivi ad Alife
57 i casi a Pignataro Maggiore,
51 i casi a Calvi Risorta,
46 i positivi a Pastorano,
39 i casi a Carinola,
38 i casi a Santa Maria la Fossa,
36 i casi a Alvignano,
34 i casi a Rocca d’Evandro, Valle di Maddaloni,
27 i positivi a Francolise,
24 i casi a Piana di Monte Verna,
22 i positivi a Gioia Sannitica, Ruviano,
20 i casi a Mignano Monte Lungo, Pietramelara,
18 i casi a Vairano Patenora,
16 i casi a Riardo,
14 i casi a Pontelatone,
13 i casi a Falciano del Massico,
12 i positivi a San Potito Sannitico,
11 i casi a Dragoni, San Gregorio Matese,
10 i casi a Roccamonfina,
9 i casi a Castel Campagnano, Liberi,
8 i casi a Caianello, Formicola,
7 i casi a Pietravairano, Sant’Angelo d’Alife,
6 i casi a Castel di Sasso, Galluccio,
5 i casi a Baia e Latina, Giano Vetusto, Marzano Appio, Prata Sannita, Roccaromana,
4 i casi a Camigliano, Capriati al Volturno, Pratella,
3 i casi a Ailano, Castello del Matese, Raviscanina,
2 i casi a Conca della Campania, Gioia Sannitica, Presenzano, Rocchetta e Croce,
1 caso a Ciorlano, Fontegreca, San Pietro Infine.