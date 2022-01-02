Banner-MutuaBccSpettacolo
18:12:14 Si continua a morire a causa del Covid: si registra, infatti, anche oggi una vittima. Continuano a salire i positivi: sono 964 i nuovi positivi, a fronte di 57 guariti per un incremento di 907 contagiati che arrivano complessivamente a 14640.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1936 casi seguito da Santa Maria Capua Vetere con 773 casi

757 i casi a Castel Volturno, 

740 i casi a Aversa,

738 i contagi a San Nicola la Strada,

736 i positivi a Marcianise

651 i casi a Maddaloni, 

420 i casi a Casagiove, 

400 i casi a Casal di Principe,

324 i casi a Orta di Atella, San Felice a Cancello,

319 i casi a Santa Maria a Vico, 

317 i casi a San Prisco,

281 i casi a Trentola Ducenta, 

263 i casi a Capua,

261 i casi a Parete,

236 i casi a San Marcellino,

224 i positivi a Teverola,

216 i casi a Sant’Arpino,

214 i casi a Casapulla,

212 i casi a Capodrise

190 i casi a Villa Literno, 

187 i casi a Lusciano, San Cipriano d’Aversa,

164 i casi a Mondragone,

157 i casi a Gricignano d’Aversa,

156 i casi a Macerata Campania,  

152 i casi a Frignano,

145 i casi a Portico di Caserta, 

141 i casi a Grazzanise,

138 i casi a Cesa,

124 i casi a Curti,

118 i casi a San Marco Evangelista, 

108 i contagiati a Casaluce, Succivo, 

107 i positivi a Cellole

105 i casi a Sessa Aurunca,

104 i casi a Carinaro,

98 i casi a Recale,

97 i casi a Villa di Briano,

91 i casi a Casapesenna, 

90 i casi a Castel Morrone, 

87 i positivi a San Tammaro

86 i casi a Vitulazio,

81 i casi a Piedimonte Matese, Sparanise,

79 i casi a Bellona, Cancello ed Arnone,

77 i casi a Cervino,

74 i casi a Teano,

71 i positivi ad Arienzo

68 i casi a Caiazzo, 

58 i positivi ad Alife

57 i casi a Pignataro Maggiore,

51 i casi a Calvi Risorta,

46 i positivi a Pastorano, 

39 i casi a Carinola,

38 i casi a Santa Maria la Fossa,

36 i casi a Alvignano,

34 i casi a Rocca d’Evandro, Valle di Maddaloni,

27 i positivi a Francolise,

24 i casi a Piana di Monte Verna,

22 i positivi a Gioia Sannitica, Ruviano,

20 i casi a Mignano Monte Lungo, Pietramelara,

18 i casi a Vairano Patenora,

16 i casi a Riardo,

14 i casi a Pontelatone,

13 i casi a Falciano del Massico,

12 i positivi a San Potito Sannitico,

11 i casi a Dragoni, San Gregorio Matese,

10 i casi a Roccamonfina,

9 i casi a Castel Campagnano, Liberi,

8 i casi a Caianello, Formicola,

7 i casi a Pietravairano,  Sant’Angelo d’Alife,

6 i casi a Castel di Sasso, Galluccio,

5 i casi a Baia e Latina, Giano Vetusto, Marzano Appio, Prata Sannita, Roccaromana,  

4 i casi a Camigliano, Capriati al Volturno, Pratella,

3 i casi a Ailano, Castello del Matese, Raviscanina,  

2 i casi a Conca della Campania, Gioia Sannitica, Presenzano, Rocchetta e Croce,

1 caso a Ciorlano, Fontegreca, San Pietro Infine.

 

