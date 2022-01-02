10:28:46 Una ragazza di 15 anni di Salerno e un ragazzo di 18 anni di Pellezzano hanno perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera a Pellezzano.

I due giovani erano in sella ad un Beverly 250 quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso il controllo dello scooter.

L'impatto fatale è avvenuto in via Carlo De Iuliis all'altezza della "Cartiera".

Secondo una prima ricostruzione, insieme alle due vittime c'erano anche altri due ragazzi in sella ad un motorino. Anche loro sono caduti ma senza riportare gravi conseguenze. I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e gli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La strada è stata interdetta al traffico veicolare sia in direzione via Grillo di Capezzano che in direzione Cologna su via Tenente Farina.