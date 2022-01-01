19:59:31 Il 2023 è cominciato così come si è chiuso sul piano del contagio, cioè con un numero di positivi altissimi e anche con una vittima.

Sono stati, infatti, 1655 i nuovi casi nelle ultime 24 ore con appena 149 guariti per un incremento di 1505 casi che porta il numero totale dei contagiati a 13733.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1818 casi seguito da Marcianise con 733 casi

713 i casi a Aversa,

712 i casi a Castel Volturno,

672 i casi a San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere,

640 i casi a Maddaloni,

395 i casi a Casagiove,

388 i casi a Casal di Principe,

320 i casi a San Felice a Cancello,

312 i casi a Santa Maria a Vico,

297 i casi a Orta di Atella,

283 i casi a San Prisco,

270 i casi a Trentola Ducenta,

253 i casi a Parete,

241 i casi a Capua,

217 i casi a San Marcellino,

212 i casi a Teverola,

205 i casi a Sant’Arpino,

204 i casi a Capodrise,

185 i casi a Villa Literno,

183 i casi a San Cipriano d’Aversa,

178 i casi a Lusciano,

172 i casi a Casapulla,

150 i casi a Frignano,

148 i casi a Gricignano d’Aversa,

145 i casi a Macerata Campania,

144 i casi a Mondragone,

139 i casi a Portico di Caserta,

136 i casi a Cesa,

131 i casi a Grazzanise,

118 i casi a San Marco Evangelista,

113 i casi a Curti,

105 i casi a Cellole, Sessa Aurunca,

104 i casi a Casaluce,

101 i casi a Succivo,

97 i casi a Carinaro,

96 i casi a Recale,

88 i casi a Villa di Briano,

83 i casi a Castel Morrone,

81 i casi a San Tammaro,

80 i casi a Casapesenna,

75 i casi a Vitulazio,

73 i casi a Cancello ed Arnone, Sparanise,

72 i casi a Teano,

69 i casi a Bellona,

66 i casi a Caiazzo,

65 i casi a Arienzo, Cervino,

64 i casi a Piedimonte Matese,

53 i casi a Alife, Pignataro Maggiore,

47 i casi a Calvi Risorta,

39 i casi a Pastorano,

35 i casi a Santa Maria la Fossa,

34 i casi a Carinola, Rocca d’Evandro,

32 i casi a Alvignano,

25 i casi a Valle di Maddaloni,

24 i casi a Francolise, Piana di Monte Verna,

21 i casi a Mignano Monte Lungo,

19 i casi a Ruviano,

18 i casi a Gioia Sannitica, Vairano Patenora,

16 i casi a Riardo,

15 i casi a Pietramelara,

13 i casi a Pontelatone,

11 i casi a San Gregorio Matese,

10 i casi a Dragoni, Falciano del Massico,

9 i casi a Castel Campagnano, Liberi,

8 i casi a Caianello, Roccamonfina, San Potito Sannitico,

7 i casi a Pietravairano,

6 i casi a Castel di Sasso, Formicola, Galluccio, Sant’Angelo d’Alife,

5 i casi a Giano Vetusto, Marzano Appio, Prata Sannita,

4 i casi a Camigliano, Roccaromana,

3 i casi a Ailano, Castello del Matese, Pratella, Raviscanina,

2 i casi a Baia e Latina, Capriati al Volturno, Conca della Campania, Gioia Sannitica, Presenzano, Rocchetta e Croce,

1 caso a Ciorlano, Fontegreca, San Pietro Infine.