19:59:31 Il 2023 è cominciato così come si è chiuso sul piano del contagio, cioè con un numero di positivi altissimi e anche con una vittima.
Sono stati, infatti, 1655 i nuovi casi nelle ultime 24 ore con appena 149 guariti per un incremento di 1505 casi che porta il numero totale dei contagiati a 13733.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1818 casi seguito da Marcianise con 733 casi
713 i casi a Aversa,
712 i casi a Castel Volturno,
672 i casi a San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere,
640 i casi a Maddaloni,
395 i casi a Casagiove,
388 i casi a Casal di Principe,
320 i casi a San Felice a Cancello,
312 i casi a Santa Maria a Vico,
297 i casi a Orta di Atella,
283 i casi a San Prisco,
270 i casi a Trentola Ducenta,
253 i casi a Parete,
241 i casi a Capua,
217 i casi a San Marcellino,
212 i casi a Teverola,
205 i casi a Sant’Arpino,
204 i casi a Capodrise,
185 i casi a Villa Literno,
183 i casi a San Cipriano d’Aversa,
178 i casi a Lusciano,
172 i casi a Casapulla,
150 i casi a Frignano,
148 i casi a Gricignano d’Aversa,
145 i casi a Macerata Campania,
144 i casi a Mondragone,
139 i casi a Portico di Caserta,
136 i casi a Cesa,
131 i casi a Grazzanise,
118 i casi a San Marco Evangelista,
113 i casi a Curti,
105 i casi a Cellole, Sessa Aurunca,
104 i casi a Casaluce,
101 i casi a Succivo,
97 i casi a Carinaro,
96 i casi a Recale,
88 i casi a Villa di Briano,
83 i casi a Castel Morrone,
81 i casi a San Tammaro,
80 i casi a Casapesenna,
75 i casi a Vitulazio,
73 i casi a Cancello ed Arnone, Sparanise,
72 i casi a Teano,
69 i casi a Bellona,
66 i casi a Caiazzo,
65 i casi a Arienzo, Cervino,
64 i casi a Piedimonte Matese,
53 i casi a Alife, Pignataro Maggiore,
47 i casi a Calvi Risorta,
39 i casi a Pastorano,
35 i casi a Santa Maria la Fossa,
34 i casi a Carinola, Rocca d’Evandro,
32 i casi a Alvignano,
25 i casi a Valle di Maddaloni,
24 i casi a Francolise, Piana di Monte Verna,
21 i casi a Mignano Monte Lungo,
19 i casi a Ruviano,
18 i casi a Gioia Sannitica, Vairano Patenora,
16 i casi a Riardo,
15 i casi a Pietramelara,
13 i casi a Pontelatone,
11 i casi a San Gregorio Matese,
10 i casi a Dragoni, Falciano del Massico,
9 i casi a Castel Campagnano, Liberi,
8 i casi a Caianello, Roccamonfina, San Potito Sannitico,
7 i casi a Pietravairano,
6 i casi a Castel di Sasso, Formicola, Galluccio, Sant’Angelo d’Alife,
5 i casi a Giano Vetusto, Marzano Appio, Prata Sannita,
4 i casi a Camigliano, Roccaromana,
3 i casi a Ailano, Castello del Matese, Pratella, Raviscanina,
2 i casi a Baia e Latina, Capriati al Volturno, Conca della Campania, Gioia Sannitica, Presenzano, Rocchetta e Croce,
1 caso a Ciorlano, Fontegreca, San Pietro Infine.