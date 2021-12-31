Banner-MutuaBccSpettacolo
18:03:59 L’anno si chiude con il record di positivi per la provincia di Caserta: sono 2111 i casi che l’Asl ha registrato nelle ultime 24 ore.

Sono stati appena 112 i guariti per un incremento di 1997 contagiati che arrivano complessivamente a 12228.

A completare il quadro nero i 2 morti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1629 casi seguito da Aversa con 664 casi

652 i casi a Marcianise,

598 i casi a San Nicola la Strada,

594 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

588 i casi a Castel Volturno, 

557 i casi a Maddaloni, 

357 i casi a Casagiove, 

337 i casi a Casal di Principe,

305 i casi a San Felice a Cancello,

288 i casi a Santa Maria a Vico, 

261 i casi a Orta di Atella,

253 i casi a San Prisco,

243 i casi a Parete,

235 i casi a Trentola Ducenta, 

233 i casi a Capua,

200 i casi a San Marcellino,

193 i casi a Teverola,

184 i casi a Sant’Arpino,

181 i casi a Capodrise,

169 i casi a Villa Literno, 

161 i casi a Lusciano,

160 i casi a San Cipriano d’Aversa,

153 i casi a Casapulla,

137 i casi a Frignano,

135 i casi a Gricignano d’Aversa,

129 i casi a Cesa,

128 i casi a Macerata Campania,  

125 i casi a Portico di Caserta, 

120 i casi a Mondragone,

115 i casi a Grazzanise,

109 i casi a San Marco Evangelista, 

100 i casi a Casaluce,

98 i casi a Curti,

92 i casi a Recale,

91 i casi a Carinaro,

90 i casi a Succivo, 

83 i casi a Sessa Aurunca,

81 i casi a Villa di Briano,

77 i casi a Casapesenna, 

74 i casi a San Tammaro,

73 i casi a Castel Morrone, 

72 i casi a Cellole,

69 i casi a Bellona,

63 i casi a Arienzo, Sparanise,

64 i casi a Vitulazio,

59 i casi a Cancello ed Arnone, Cervino,

57 i casi a Caiazzo, Piedimonte Matese,

54 i casi a Teano,

50 i casi a Pignataro Maggiore,

48 i casi a Alife,

44 i casi a Calvi Risorta,

37 i casi a Pastorano, 

29 i casi a Rocca d’Evandro, Santa Maria la Fossa,

23 i casi a Alvignano,

21 i casi a Valle di Maddaloni,

20 i casi a Carinola, Mignano Monte Lungo,

18 i casi a Ruviano,

17 i casi a Francolise,

16 i casi a Gioia Sannitica, Piana di Monte Verna,

15 i casi a Vairano Patenora,

14 i casi a Riardo,

11 i casi a Pontelatone,

9 i casi a Liberi, Dragoni, 

8 i casi a Pietramelara,

7 i casi a Castel Campagnano,

6 i casi a Castel di Sasso, Falciano del Massico, Pietravairano, Roccamonfina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife,

5 i casi a Giano Vetusto, Prata Sannita,

4 i casi a Camigliano, Formicola, Galluccio, Roccaromana,  

3 i casi a Ailano, Caianello, Castello del Matese, Marzano Appio, Raviscanina,  

2 i casi a Baia e Latina, Capriati al Volturno, Conca della Campania, Gioia Sannitica, Pratella, Presenzano, Rocchetta e Croce,

1 caso a Ciorlano, Fontegreca, San Pietro Infine.

