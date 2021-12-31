18:03:59 L’anno si chiude con il record di positivi per la provincia di Caserta: sono 2111 i casi che l’Asl ha registrato nelle ultime 24 ore.
Sono stati appena 112 i guariti per un incremento di 1997 contagiati che arrivano complessivamente a 12228.
A completare il quadro nero i 2 morti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1629 casi seguito da Aversa con 664 casi
652 i casi a Marcianise,
598 i casi a San Nicola la Strada,
594 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
588 i casi a Castel Volturno,
557 i casi a Maddaloni,
357 i casi a Casagiove,
337 i casi a Casal di Principe,
305 i casi a San Felice a Cancello,
288 i casi a Santa Maria a Vico,
261 i casi a Orta di Atella,
253 i casi a San Prisco,
243 i casi a Parete,
235 i casi a Trentola Ducenta,
233 i casi a Capua,
200 i casi a San Marcellino,
193 i casi a Teverola,
184 i casi a Sant’Arpino,
181 i casi a Capodrise,
169 i casi a Villa Literno,
161 i casi a Lusciano,
160 i casi a San Cipriano d’Aversa,
153 i casi a Casapulla,
137 i casi a Frignano,
135 i casi a Gricignano d’Aversa,
129 i casi a Cesa,
128 i casi a Macerata Campania,
125 i casi a Portico di Caserta,
120 i casi a Mondragone,
115 i casi a Grazzanise,
109 i casi a San Marco Evangelista,
100 i casi a Casaluce,
98 i casi a Curti,
92 i casi a Recale,
91 i casi a Carinaro,
90 i casi a Succivo,
83 i casi a Sessa Aurunca,
81 i casi a Villa di Briano,
77 i casi a Casapesenna,
74 i casi a San Tammaro,
73 i casi a Castel Morrone,
72 i casi a Cellole,
69 i casi a Bellona,
63 i casi a Arienzo, Sparanise,
64 i casi a Vitulazio,
59 i casi a Cancello ed Arnone, Cervino,
57 i casi a Caiazzo, Piedimonte Matese,
54 i casi a Teano,
50 i casi a Pignataro Maggiore,
48 i casi a Alife,
44 i casi a Calvi Risorta,
37 i casi a Pastorano,
29 i casi a Rocca d’Evandro, Santa Maria la Fossa,
23 i casi a Alvignano,
21 i casi a Valle di Maddaloni,
20 i casi a Carinola, Mignano Monte Lungo,
18 i casi a Ruviano,
17 i casi a Francolise,
16 i casi a Gioia Sannitica, Piana di Monte Verna,
15 i casi a Vairano Patenora,
14 i casi a Riardo,
11 i casi a Pontelatone,
9 i casi a Liberi, Dragoni,
8 i casi a Pietramelara,
7 i casi a Castel Campagnano,
6 i casi a Castel di Sasso, Falciano del Massico, Pietravairano, Roccamonfina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife,
5 i casi a Giano Vetusto, Prata Sannita,
4 i casi a Camigliano, Formicola, Galluccio, Roccaromana,
3 i casi a Ailano, Caianello, Castello del Matese, Marzano Appio, Raviscanina,
2 i casi a Baia e Latina, Capriati al Volturno, Conca della Campania, Gioia Sannitica, Pratella, Presenzano, Rocchetta e Croce,
1 caso a Ciorlano, Fontegreca, San Pietro Infine.