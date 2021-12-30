17:07:30 La quarta ondata si abbatte con tutta la sua violenza sulla provincia di Caserta: il numero totale dei positivi è salito a 10231.
Sono stati ben 1939 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte degli appena 159 guariti per un incremento di 1778 casi. La notizia peggiore è che ci sono stati altri due morti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1348 casi seguito da Aversa con 571 casi
552 i casi a Marcianise,
510 i casi a Castel Volturno,
500 i casi a Maddaloni,
491 i casi a San Nicola la Strada,
481 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
290 i casi a Casal di Principe,
282 i casi a Casagiove,
238 i casi a San Felice a Cancello,
226 i casi a Orta di Atella,
217 i casi a Santa Maria a Vico,
209 i casi a San Prisco,
203 i casi a Parete,
202 i casi a Capua,
201 i casi a Trentola Ducenta,
167 i casi a San Marcellino,
163 i casi a Teverola,
158 i casi a Sant’Arpino,
153 i casi a Capodrise,
146 i casi a Villa Literno,
135 i casi a San Cipriano d’Aversa,
134 i casi a Lusciano,
131 i casi a Casapulla,
121 i casi a Gricignano d’Aversa,
113 i casi a Mondragone,
104 i casi a Macerata Campania,
103 i casi a Cesa,
102 i casi a Grazzanise,
98 i casi a Frignano,
95 i casi a San Marco Evangelista,
90 i casi a Portico di Caserta,
88 i casi a Casaluce,
87 i casi a Curti,
81 i casi a Recale,
80 i casi a Succivo,
73 i casi a Sessa Aurunca,
72 i casi a Carinaro,
69 i casi a Casapesenna,
66 i casi a Bellona,
65 i casi a Villa di Briano,
64 i casi a San Tammaro,
59 i casi a Cellole, Vitulazio,
51 i casi a Cervino, Sparanise,
50 i casi a Arienzo,
49 i casi a Piedimonte Matese,
48 i casi a Caiazzo, Castel Morrone,
42 i casi a Alife, Pignataro Maggiore,
41 i casi a Cancello ed Arnone,
39 i casi a Teano,
35 i casi a Calvi Risorta,
34 i casi a Pastorano,
29 i casi a Rocca d’Evandro,
25 i casi a Santa Maria la Fossa,
20 i casi a Mignano Monte Lungo,
18 i casi a Alvignano,
17 i casi a Carinola,
16 i casi Valle di Maddaloni,
14 i casi a Francolise, Gioia Sannitica,
13 i casi a Piana di Monte Verna, Ruviano, Vairano Patenora,
11 i casi a Riardo,
7 i casi a Dragoni, Pietramelara,
6 i casi a Pietravairano, San Gregorio Matese,
5 i casi a Pontelatone, Prata Sannita, Roccamonfina,
4 i casi a Camigliano, Castel di Sasso, Falciano del Massico, Formicola, Giano Vetusto, Liberi,
3 i casi a Ailano, Castel Campagnano, Castello del Matese, Galluccio, Marzano Appio,
2 i casi a Caianello, Capriati al Volturno, Conca della Campania, Gioia Sannitica, Presenzano, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife,
1 caso a Baia e Latina, Ciorlano, Fontegreca, Pratella, Raviscanina, Roccaromana, San Pietro Infine.