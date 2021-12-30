17:07:30 La quarta ondata si abbatte con tutta la sua violenza sulla provincia di Caserta: il numero totale dei positivi è salito a 10231.

Sono stati ben 1939 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte degli appena 159 guariti per un incremento di 1778 casi. La notizia peggiore è che ci sono stati altri due morti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1348 casi seguito da Aversa con 571 casi

552 i casi a Marcianise,

510 i casi a Castel Volturno,

500 i casi a Maddaloni,

491 i casi a San Nicola la Strada,

481 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

290 i casi a Casal di Principe,

282 i casi a Casagiove,

238 i casi a San Felice a Cancello,

226 i casi a Orta di Atella,

217 i casi a Santa Maria a Vico,

209 i casi a San Prisco,

203 i casi a Parete,

202 i casi a Capua,

201 i casi a Trentola Ducenta,

167 i casi a San Marcellino,

163 i casi a Teverola,

158 i casi a Sant’Arpino,

153 i casi a Capodrise,

146 i casi a Villa Literno,

135 i casi a San Cipriano d’Aversa,

134 i casi a Lusciano,

131 i casi a Casapulla,

121 i casi a Gricignano d’Aversa,

113 i casi a Mondragone,

104 i casi a Macerata Campania,

103 i casi a Cesa,

102 i casi a Grazzanise,

98 i casi a Frignano,

95 i casi a San Marco Evangelista,

90 i casi a Portico di Caserta,

88 i casi a Casaluce,

87 i casi a Curti,

81 i casi a Recale,

80 i casi a Succivo,

73 i casi a Sessa Aurunca,

72 i casi a Carinaro,

69 i casi a Casapesenna,

66 i casi a Bellona,

65 i casi a Villa di Briano,

64 i casi a San Tammaro,

59 i casi a Cellole, Vitulazio,

51 i casi a Cervino, Sparanise,

50 i casi a Arienzo,

49 i casi a Piedimonte Matese,

48 i casi a Caiazzo, Castel Morrone,

42 i casi a Alife, Pignataro Maggiore,

41 i casi a Cancello ed Arnone,

39 i casi a Teano,

35 i casi a Calvi Risorta,

34 i casi a Pastorano,

29 i casi a Rocca d’Evandro,

25 i casi a Santa Maria la Fossa,

20 i casi a Mignano Monte Lungo,

18 i casi a Alvignano,

17 i casi a Carinola,

16 i casi Valle di Maddaloni,

14 i casi a Francolise, Gioia Sannitica,

13 i casi a Piana di Monte Verna, Ruviano, Vairano Patenora,

11 i casi a Riardo,

7 i casi a Dragoni, Pietramelara,

6 i casi a Pietravairano, San Gregorio Matese,

5 i casi a Pontelatone, Prata Sannita, Roccamonfina,

4 i casi a Camigliano, Castel di Sasso, Falciano del Massico, Formicola, Giano Vetusto, Liberi,

3 i casi a Ailano, Castel Campagnano, Castello del Matese, Galluccio, Marzano Appio,

2 i casi a Caianello, Capriati al Volturno, Conca della Campania, Gioia Sannitica, Presenzano, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife,

1 caso a Baia e Latina, Ciorlano, Fontegreca, Pratella, Raviscanina, Roccaromana, San Pietro Infine.