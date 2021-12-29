Banner-MutuaBccSpettacolo
15:22:24 E’ entrata nel vivo la quarta ondata: sono stati 1485 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 151 guariti per un incremento di 1334 casi.

Attualmente i positivi sono 8453.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1032 casi seguito da Marcianise con 479 casi

470 i casi a Aversa,

448 i casi a Maddaloni, 

445 i casi a Castel Volturno, 

393 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

369 i casi a San Nicola la Strada,

254 i casi a Casal di Principe,

206 i casi a Casagiove, 

197 i casi a Orta di Atella,

193 i casi a San Felice a Cancello,

176 i casi a Santa Maria a Vico, 

173 i casi a San Prisco, Trentola Ducenta, 

164 i casi a Parete,

156 i casi a Capua,

151 i casi a San Marcellino,

143 i casi a Sant’Arpino,

138 i casi a Capodrise,

128 i casi a Villa Literno, 

122 i casi a Casapulla,

121 i casi a Teverola,

119 i casi a San Cipriano d’Aversa,

108 i casi a Lusciano,

104 i casi a Gricignano d’Aversa,

90 i casi a Cesa,

89 i casi a Mondragone,

86 i casi a Frignano,

85 i casi a Macerata Campania,  

83 i casi a Grazzanise,

81 i casi a San Marco Evangelista, 

80 i casi a Curti,

79 i casi a Portico di Caserta, 

72 i casi a Casaluce,

64 i casi a Casapesenna, Recale,

62 i casi a Sessa Aurunca,

60 i casi a Succivo,  

57 i casi a Bellona,

53 i casi a Carinaro,

52 i casi a San Tammaro,

51 i casi a Cervino, Villa di Briano,

48 i casi a Cellole,

47 i casi a Vitulazio, 

43 i casi a Arienzo,

40 i casi a Piedimonte Matese, Sparanise,

39 i casi a Caiazzo, Castel Morrone, 

36 i casi a Alife,

34 i casi a Teano,

33 i casi a Pignataro Maggiore,

32 i casi a Calvi Risorta,

31 i casi a Cancello ed Arnone,

29 i casi a Rocca d’Evandro,

24 i casi a Santa Maria la Fossa,

23 i casi a Pastorano, 

20 i casi a Mignano Monte Lungo,

15 i casi a Alvignano, Carinola,

13 i casi a Valle di Maddaloni,

11 i casi a Francolise,

10 i casi a Vairano Patenora,   

9 i casi a Riardo, 

8 i casi a Piana di Monte Verna,

7 i casi a Gioia Sannitica, Ruviano,

6 i casi a Dragoni, Pietramelara,

5 i casi a Prata Sannita, San Gregorio Matese,

4 i casi a Formicola, Giano Vetusto, Pontelatone, Roccamonfina, San Pietro Infine,    

3 i casi a Ailano, Camigliano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Falciano del Massico, Presenzano,

2 i casi a Castel Campagnano, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Pietravairano, Rocchetta e Croce, Sant’Angelo d’Alife,

1 caso a Caianello, Capriati al Volturno, Ciorlano, Conca della Campania, Liberi, Pratella, Raviscanina, Roccaromana, San Potito Sannitico.

