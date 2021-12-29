15:22:24 E’ entrata nel vivo la quarta ondata: sono stati 1485 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 151 guariti per un incremento di 1334 casi.
Attualmente i positivi sono 8453.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1032 casi seguito da Marcianise con 479 casi
470 i casi a Aversa,
448 i casi a Maddaloni,
445 i casi a Castel Volturno,
393 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
369 i casi a San Nicola la Strada,
254 i casi a Casal di Principe,
206 i casi a Casagiove,
197 i casi a Orta di Atella,
193 i casi a San Felice a Cancello,
176 i casi a Santa Maria a Vico,
173 i casi a San Prisco, Trentola Ducenta,
164 i casi a Parete,
156 i casi a Capua,
151 i casi a San Marcellino,
143 i casi a Sant’Arpino,
138 i casi a Capodrise,
128 i casi a Villa Literno,
122 i casi a Casapulla,
121 i casi a Teverola,
119 i casi a San Cipriano d’Aversa,
108 i casi a Lusciano,
104 i casi a Gricignano d’Aversa,
90 i casi a Cesa,
89 i casi a Mondragone,
86 i casi a Frignano,
85 i casi a Macerata Campania,
83 i casi a Grazzanise,
81 i casi a San Marco Evangelista,
80 i casi a Curti,
79 i casi a Portico di Caserta,
72 i casi a Casaluce,
64 i casi a Casapesenna, Recale,
62 i casi a Sessa Aurunca,
60 i casi a Succivo,
57 i casi a Bellona,
53 i casi a Carinaro,
52 i casi a San Tammaro,
51 i casi a Cervino, Villa di Briano,
48 i casi a Cellole,
47 i casi a Vitulazio,
43 i casi a Arienzo,
40 i casi a Piedimonte Matese, Sparanise,
39 i casi a Caiazzo, Castel Morrone,
36 i casi a Alife,
34 i casi a Teano,
33 i casi a Pignataro Maggiore,
32 i casi a Calvi Risorta,
31 i casi a Cancello ed Arnone,
29 i casi a Rocca d’Evandro,
24 i casi a Santa Maria la Fossa,
23 i casi a Pastorano,
20 i casi a Mignano Monte Lungo,
15 i casi a Alvignano, Carinola,
13 i casi a Valle di Maddaloni,
11 i casi a Francolise,
10 i casi a Vairano Patenora,
9 i casi a Riardo,
8 i casi a Piana di Monte Verna,
7 i casi a Gioia Sannitica, Ruviano,
6 i casi a Dragoni, Pietramelara,
5 i casi a Prata Sannita, San Gregorio Matese,
4 i casi a Formicola, Giano Vetusto, Pontelatone, Roccamonfina, San Pietro Infine,
3 i casi a Ailano, Camigliano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Falciano del Massico, Presenzano,
2 i casi a Castel Campagnano, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Pietravairano, Rocchetta e Croce, Sant’Angelo d’Alife,
1 caso a Caianello, Capriati al Volturno, Ciorlano, Conca della Campania, Liberi, Pratella, Raviscanina, Roccaromana, San Potito Sannitico.