BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

18:51:52 CASERTA. Oggi è venuta a mancare la dott.ssa Rosaria Calabrese, Consigliera di Parità della provincia di Caserta.

Rosaria Calabrese ricopriva il ruolo istituzionale di Consigliera di Parità da circa un anno. Sensibile e tenace, sapeva coniugare la calma e la razionalità della sua professione di ” chirurga” con la passione della donna attivista, da sempre impegnata per le politiche di promozione della parità di genere, della promozione di pari diritti di cittadinanza per tutti e per tutte e per l’inclusione di tutte le differenze.

Con la consapevolezza della fragilità dei diritti delle donne ,era solita ammonire: “ad essere vigili perché i diritti delle donne non sono mai scontati”.

Precedentemente aveva ricoperto il ruolo di Presidente del CUG dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, e recentemente è stata eletta Neopresidente della Società Chirurgica di Terra di lavoro . Svolgeva i suoi molteplici ed impegnativi ruoli grazie al sostegno di quella che ella definiva la “sua più grande ricchezza, la sua famiglia”.

Alla sua famiglia e alla Provincia di Caserta rivolgono le più sentite condoglianze la Consigliera di Parità della regione Campania, dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, la Consigliera di Parità supplente della regione Campania, dott.ssa Luisa Festa, la Consigliera di Parità supplente della provincia di Caserta, prof.ssa Marianna Mauriello, la Consigliera di Parità della provincia di Avellino

, avv. Vincenza Luciano, la Consigliera di Parità della provincia di Benevento, prof. Rocchina Staiano, la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli, prof. Isabella Bonfiglio, la Consigliera di Parità della provincia di Salerno, prof. Anna Petrone. Le stesse vogliono ricordare la cara amica Rosaria per la professionalità, la competenza, la determinazione ma soprattutto per il coraggio e l’ottimismo che sapeva infondere in ogni circostanza. Ci mancherà anche il suo dolce sorriso.

Napoli 28/12/21                                    Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo Consigliera di Parità della Regione Campania

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:497 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:489 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:946 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next