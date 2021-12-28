18:51:52 CASERTA. Oggi è venuta a mancare la dott.ssa Rosaria Calabrese, Consigliera di Parità della provincia di Caserta.

Rosaria Calabrese ricopriva il ruolo istituzionale di Consigliera di Parità da circa un anno. Sensibile e tenace, sapeva coniugare la calma e la razionalità della sua professione di ” chirurga” con la passione della donna attivista, da sempre impegnata per le politiche di promozione della parità di genere, della promozione di pari diritti di cittadinanza per tutti e per tutte e per l’inclusione di tutte le differenze.

Con la consapevolezza della fragilità dei diritti delle donne ,era solita ammonire: “ad essere vigili perché i diritti delle donne non sono mai scontati”.

Precedentemente aveva ricoperto il ruolo di Presidente del CUG dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, e recentemente è stata eletta Neopresidente della Società Chirurgica di Terra di lavoro . Svolgeva i suoi molteplici ed impegnativi ruoli grazie al sostegno di quella che ella definiva la “sua più grande ricchezza, la sua famiglia”.

Alla sua famiglia e alla Provincia di Caserta rivolgono le più sentite condoglianze la Consigliera di Parità della regione Campania, dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, la Consigliera di Parità supplente della regione Campania, dott.ssa Luisa Festa, la Consigliera di Parità supplente della provincia di Caserta, prof.ssa Marianna Mauriello, la Consigliera di Parità della provincia di Avellino

, avv. Vincenza Luciano, la Consigliera di Parità della provincia di Benevento, prof. Rocchina Staiano, la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli, prof. Isabella Bonfiglio, la Consigliera di Parità della provincia di Salerno, prof. Anna Petrone. Le stesse vogliono ricordare la cara amica Rosaria per la professionalità, la competenza, la determinazione ma soprattutto per il coraggio e l’ottimismo che sapeva infondere in ogni circostanza. Ci mancherà anche il suo dolce sorriso.

Napoli 28/12/21 Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo Consigliera di Parità della Regione Campania