BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

18:23:49 Si è svolta questo pomeriggio a Palazzo Castropignano la riunione del COC, il Centro Operativo Comunale della Città di Caserta attivato e convocato dal sindaco Carlo Marino per fare il punto della situazione Covid-19, anche alla luce dell’elevato incremento dei contagi in città registrato negli ultimi giorni.

Secondo gli ultimi dati Asl sono attualmente 578 i cittadini positivi ma ciò che preoccupa maggiormente – è stato rilevato nel corso della riunione – è il valore fornito dalla Piattaforma Regionale Sinfonia sull’ “incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti” nell’ultima settimana di riferimento (20 a 26 Dicembre 2021):  401,44 per il Comune di Caserta  rispetto ad una media in Regione Campania di 337,09. Per la città di Caserta il valore della settimana precedente (13-19 dicembre) era 170,31. Inoltre, secondo la tabella dell’Heatmap che evidenzia l’incidenza dei positivi divisa per fasce d’età per 100mila residenti, il valore più alto è rappresentato dalla fascia 19-25 anni (1343,31) seguito dalla fascia 14-18 (1310,86), valori molto alti se paragonati, ad esempio, alla fascia 11-13 (331,44) e 6-10 (358,31).

“Non siamo in una fase d’emergenza – ha spiegato il sindaco Marino – ma sicuramente abbiamo superato la soglia di attenzione ed è questo il momento più delicato. Abbiamo deciso un piano di interventi che, accanto ad una necessaria opera di sensibilizzazione e comunicazione, vedrà impegnata la nostra Polizia Municipale in azioni mirate volte a verificare il rispetto delle normative vigenti in tema di prevenzione del contagio. Non escludo ulteriori iniziative, anche più drastiche, a tutela della salute pubblica qualora la situazione in città dovesse peggiorare”.

Alla riunione, presieduta dal sindaco Carlo Marino, con il Segretario Generale ed i dirigenti comunali hanno partecipato i vertici di Polizia Municipale, Nucleo Comunale di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Il COC tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per la verifica dell’andamento epidemiologico o in caso di criticità evidenziate dalla consultazione quotidiana della piattaforma regionale Sinfonia che necessitino di ulteriori analisi e approfondimenti.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:438 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:435 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:890 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next