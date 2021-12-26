BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

21:19:00 CASERTA. La Ble Juvecaserta Academy comunica di aver acquisito dalla New Agropoli Basket il diritto di tesseramento dell’atleta Luca Molinario, ala centro di 199 cm.

Nato il 12 giugno 1997, è cresciuto nelle fila del Don Bosco Crocetta ed ha esordito in serie D a 17 anni con l’Alfieri Basket Torino dove è rimasto anche l’anno successivo. Nel biennio successivo ha vestito la maglia della Victoria Pallacanestro Torino, sempre in serie D, e nel 2018/19 si è trasferito a Rivalta di Torino debuttando in serie C silver con l’Oasi Laura Vicuna.

L’esordio in C gold nel 1919/20 con l’Amatori Savigliano (CN) e, quindi, il ritorno al Don Bosco Crocetta, sempre in C gold, nella stagione 2020/21. All’inizio di questa stagione ha lasciato per la prima volta il Piemonte firmando per il New Basket Agropoli con cui in questa prima fase di stagione ha avuto una media di 7 punti a partita con un high di 21 proprio nella vittoriosa gara contro la Ble a Caserta.

In carriera, nelle 127 gare disputate, ha realizzato complessivamente 1.171 punti con una media di 11,5 a gara.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:431 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:426 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:883 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next