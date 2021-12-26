21:19:00 CASERTA. La Ble Juvecaserta Academy comunica di aver acquisito dalla New Agropoli Basket il diritto di tesseramento dell’atleta Luca Molinario, ala centro di 199 cm.

Nato il 12 giugno 1997, è cresciuto nelle fila del Don Bosco Crocetta ed ha esordito in serie D a 17 anni con l’Alfieri Basket Torino dove è rimasto anche l’anno successivo. Nel biennio successivo ha vestito la maglia della Victoria Pallacanestro Torino, sempre in serie D, e nel 2018/19 si è trasferito a Rivalta di Torino debuttando in serie C silver con l’Oasi Laura Vicuna.

L’esordio in C gold nel 1919/20 con l’Amatori Savigliano (CN) e, quindi, il ritorno al Don Bosco Crocetta, sempre in C gold, nella stagione 2020/21. All’inizio di questa stagione ha lasciato per la prima volta il Piemonte firmando per il New Basket Agropoli con cui in questa prima fase di stagione ha avuto una media di 7 punti a partita con un high di 21 proprio nella vittoriosa gara contro la Ble a Caserta.

In carriera, nelle 127 gare disputate, ha realizzato complessivamente 1.171 punti con una media di 11,5 a gara.