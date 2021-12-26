BCC MUTUI 2025
21:03:54 Preoccupato del diffondersi della variante Omicron il sindaco di Benevento Clemente Mastella non esclude una ulteriore chiusura delle scuole dopo le vacanze natalizie.

"Omicron, ormai è accertato, si diffonde a grandissima velocità - scrive Mastella sulla sua pagina fb - perché può contagiare anche gli immuni ad altre varianti, e il numero elevato di contagi può produrre un collasso nelle strutture ospedaliere con serie difficoltà nel sistema sanitario e per il nostro provatissimo personale addetto.

Perciò, dobbiamo cercare di evitare occasioni di contagio troppo facile, e la scuola è una di queste.

Di qui la mia decisione a inizio settimana di chiudere per due giorni. Credo che a gennaio arriveremo a 100mila contagiati al giorno ma sono ottimista perché tra non molto arriverà un primo antivirale che dovrebbe alzare il livello di protezione. Bisognerà resistere e temo che la scuola dovrà subire un ulteriore sacrificio", conclude. 

 

