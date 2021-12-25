19:28:18 E’ stato un Natale pesantissimo sul fronte dell’emergenza Coronavirus in Terra di Lavoro: sono stati ben 676 i nuovi positivi a fronti di soli 146 guariti per un incremento di 528 casi che arrivano al numero di 5639.
La notizia peggiore è rappresentata, però, dal numero delle vittime: altre due tra la vigilia e Natale.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 513 casi seguito da con Marcianise 351 casi
334 i casi a Maddaloni,
309 i casi a Aversa,
289 i casi a Castel Volturno,
234 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
215 i casi a San Nicola la Strada,
160 i casi a Casal di Principe,
158 i casi a Orta di Atella,
136 i casi a San Felice a Cancello,
128 i casi a Casagiove,
125 i casi a Capua,
114 i casi a San Marcellino,
111 i casi a Trentola Ducenta,
108 i casi a Sant’Arpino,
107 i casi a Capodrise,
104 i casi a Parete,
102 i casi a San Prisco,
101 i casi a Santa Maria a Vico,
94 i casi a Teverola,
91 i casi a Gricignano d’Aversa, Villa Literno,
84 i casi a Mondragone, San Cipriano d’Aversa,
80 i casi a Lusciano,
79 i casi a Casapulla,
78 i casi a Cesa,
66 i casi a Frignano,
58 i casi a Portico di Caserta,
56 i casi a Macerata Campania,
55 i casi a Curti,
54 i casi a Casapesenna,
53 i casi a Recale, San Marco Evangelista,
51 i casi a Bellona,
50 i casi a Casaluce, Sessa Aurunca, Succivo,
46 i casi a Grazzanise,
45 i casi a Cervino,
42 i casi a Vitulazio,
33 i casi a Villa di Briano,
32 i casi a Carinaro, Mignano Monte Lungo,
30 i casi a Castel Morrone,
29 i casi a Arienzo, San Tammaro,
27 i casi a Sparanise,
24 i casi a Cellole,
22 i casi a Pastorano,
21 i casi a Rocca d’Evandro,
20 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore,
18 i casi a Alife, Caiazzo,
16 i casi a Cancello ed Arnone,
14 i casi a Teano,
13 i casi a Piedimonte Matese, Santa Maria la Fossa,
10 i casi a San Pietro Infine,
9 i casi a Carinola, Valle di Maddaloni,
8 i casi a Presenzano,
5 i casi a Francolise,
4 i casi a Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pietravairano, Prata Sannita, Riardo, Roccamonfina,
3 i casi a Alvignano, Camigliano, Giano Vetusto, San Gregorio Matese,
2 i casi a Ailano, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Falciano del Massico, Formicola, Gioia Sannitica, Pontelatone, Ruviano, Sant’Angelo d’Alife, Vairano Patenora,
1 caso a Caianello, Liberi, Marzano Appio, Raviscanina, Rocchetta e Croce.