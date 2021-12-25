BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

19:28:18 E’ stato un Natale pesantissimo sul fronte dell’emergenza Coronavirus in Terra di Lavoro: sono stati ben 676 i nuovi positivi a fronti di soli 146 guariti per un incremento di 528 casi che arrivano al numero di 5639.

La notizia peggiore è rappresentata, però, dal numero delle vittime: altre due tra la vigilia e Natale.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 513 casi seguito da con Marcianise 351 casi

334 i casi a Maddaloni, 

309 i casi a Aversa,

289 i casi a Castel Volturno, 

234 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

215 i casi a San Nicola la Strada,

160 i casi a Casal di Principe,

158 i casi a Orta di Atella,

136 i casi a San Felice a Cancello,

128 i casi a Casagiove, 

125 i casi a Capua,

114 i casi a San Marcellino,

111 i casi a Trentola Ducenta, 

108 i casi a Sant’Arpino,

107 i casi a Capodrise,

104 i casi a Parete,

102 i casi a San Prisco,

101 i casi a Santa Maria a Vico, 

94 i casi a Teverola,  

91 i casi a Gricignano d’Aversa, Villa Literno,

84 i casi a Mondragone, San Cipriano d’Aversa,

80 i casi a Lusciano,

79 i casi a Casapulla,

78 i casi a Cesa, 

66 i casi a Frignano,

58 i casi a Portico di Caserta, 

56 i casi a Macerata Campania,

55 i casi a Curti, 

54 i casi a Casapesenna,

53 i casi a Recale, San Marco Evangelista, 

51 i casi a Bellona,

50 i casi a Casaluce, Sessa Aurunca, Succivo, 

46 i casi a Grazzanise, 

45 i casi a Cervino,

42 i casi a Vitulazio, 

33 i casi a Villa di Briano,

32 i casi a Carinaro, Mignano Monte Lungo,

30 i casi a Castel Morrone, 

29 i casi a Arienzo, San Tammaro,

27 i casi a Sparanise,

24 i casi a Cellole,

22 i casi a Pastorano,

21 i casi a Rocca d’Evandro,

20 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore,

18 i casi a Alife, Caiazzo,

16 i casi a Cancello ed Arnone, 

14 i casi a Teano,

13 i casi a Piedimonte Matese, Santa Maria la Fossa,

10 i casi a San Pietro Infine,  

9 i casi a Carinola, Valle di Maddaloni,   

8 i casi a Presenzano,

5 i casi a Francolise,

4 i casi a Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pietravairano, Prata Sannita, Riardo,  Roccamonfina,

3 i casi a Alvignano, Camigliano, Giano Vetusto, San Gregorio Matese,

2 i casi a Ailano, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Falciano del Massico, Formicola, Gioia Sannitica, Pontelatone, Ruviano, Sant’Angelo d’Alife, Vairano Patenora,

1 caso a Caianello, Liberi, Marzano Appio, Raviscanina, Rocchetta e Croce.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:411 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:414 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:863 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next